Эксперты нашли в России камеры видеонаблюдения с открытым доступом

Более 6,3 тыс. камер видеонаблюдения с открытыми IP-адресами обнаружены в РФ. Доступ к такой камере может получить любой желающий, включая преступников, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на экспертов компании Avast. Такие камеры обнаружены, в том числе на объектах критической инфраструктуры и промышленных предприятиях.

«К системе большинства таких камер можно получить доступ без имени пользователя и пароля, либо пароль к ним установлен по умолчанию»,— раскрыли информацию в компании.

Россия находится на пятом месте в мире по числу камер видеонаблюдения с открытым IP, отмечают эксперты, ссылаясь на данные поисковой системы по интернету вещей Shodan.io. Впереди РФ расположились Вьетнам, Тайвань, Южная Корея и США. Во всем мире около 124 тыс. камер с открытыми IP-адресами, уточняет издание.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, ссылаясь на аналитиков TelecomDaily, что Россия заняла третье место в мире по числу установленных камер видеонаблюдения после Китая и США. Эксперты уточняют, что в стране установлено 13,5 млн видеокамер, то есть на тысячу россиян приходится 93,2 камеры.

