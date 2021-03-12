Курс доллара: рубль отправится в новый диапазон

Накануне рубль укрепился к бивалютной корзине, благодаря дорожающей нефти.

Стартовав в четверг утром с отметок 73,60 к доллару и 87,95 к евро, во второй половине дня рубль ушёл в минус в обеих парах, но к закрытию торгов на Московской бирже вновь развернулся вверх, завершив вчерашний день в плюсе к «американцу», и совсем чуть-чуть потеряв в паре с «европейцем».

Так, по данным на 19:00 мск, курс доллара составлял 73,40 руб., что на 20,25 коп. дешевле, чем было сутками ранее. Евро же за 24 часа немного прибавил – единая валюта ЕС стоила в это время 87,80 (+4,5 коп.).

При этом индекс американской валюты вчера упал до недельного минимума, а аппетит глобальных игроков к рисковым активом вырос после того, как данные об инфляции в США и снижение доходности казначейских облигаций снизили инфляционные опасения. В свою очередь европейская валюта также вчера растеряла часть своих преимуществ после решения ЕЦБ ускорить скупку бондов.

Напомним, европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании 11 марта сохранил ставку рефинансирования на уровне 0,00%, при этом ставка по MLF осталась на уровне 0,25%, а ставка по депозитам минус 0,50%. Как заявили в совете управляющих, они ожидают, что ключевые процентные ставки будут оставаться на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока прогноз по инфляции не приблизится к уровню ниже 2%.

Кроме того, европейский центробанк пообещал в связи с пандемией коронавируса продолжить программу выкупа бондов на сумму 1,85 трлн евро. Согласно ожиданиям ЕЦБ, закупки бондов в следующем квартале будут осуществляться значительно более высокими темпами, чем в первом квартале этого года.

Мнения экспертов и прогнозы по курсу рубля

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» считает, что несмотря на некоторую нестабильность, которая наблюдалась в четверг на валютном рынке, укрепление рубля к доллару до 73,00 или даже ниже ещё вполне возможно.

Как подчеркнул эксперт, дорогая нефть в рублях (а к середине вчерашних торгов бочка «чёрного золота» сорта Brent стоила 5070 руб.) и позитивный настрой на глобальных площадках всё-таки может отправить пару доллар-рубль в диапазон ниже 73,00.

«Возможно наша валюта укрепится и более солидно, но при условии, что в ближайшее время не появятся какие-либо новости из разряда жёстких антироссийских рестрикций», – сказал Кочетков.

С ним солидарен аналитик «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер, который также считает, что у рубля остаются неплохие шансы укрепиться в паре с долларом на отметке в 73,00 руб.

«Накануне рубль протестировал уровни конца прошлой недели, торгуясь в первой половине дня ниже уровня 73,40 руб. к доллару и возле 87,70 к евро. Важным уровнем сопротивления в паре доллар-рубль выступает отметка в 74,00. Она пока ограничивает движение вглубь коридора 74,50-75,00. Если угроза ослабления нацвалюты уйдёт на второй план, то рублю вполне по силам приблизиться к максимумам года возле отметки 73,00», – убеждён эксперт.

Артём Тузов из ИК «Универ Капитал» полагает, что в краткосрочной перспективе рубль в паре с долларом будет находиться в коридоре 74,00-75,00, а в паре с евро в диапазоне 87,00-88,00. Олег Кочетков из «МТС банка» предположил, что доллар сегодня продолжит находиться в пределах 73,20-73,80 руб. Дмитрий Грицкевич из «Промсвязьбанка» считает, что несмотря на внешний позитив, слабость долгового рынка не позволит нашей валюте реализовать свой потенциал. По его мнению, пара доллар-рубль в конце этой – начале следующей недели останется в коридоре 73,00-75,00.

В свою очередь в Standard Chartered Bank предположили, каким будет курс рубля, если США введут новые антироссийские санкции. При этом аналитики этой кредитной организации Джефф Кендрик и Мелисса Чан считают, что Вашингтон вряд ли станет вводить ограничения против обращающихся на вторичном рынке обязательств федерального займа (ОФЗ), так как это ударит по американским и европейским инвесторам.

«Если санкции введут только на новые выпуски ОФЗ, то ослабление российской валюты будет ограниченным, – прогнозируют они. – Рубль просядет, но не сильно, благодаря тому, что банки РФ имеют значительные средства для финансирования государственных расходов через покупку ОФЗ. Кроме того, поддержку рублю окажет высокий уровень ФНБ и международных резервов».

Кендрик и Чан также заявили, что отсутствие ограничений на вторичный рынок ОФЗ является возможностью повторного открытия длинных рублевых позиций.

«До прояснения же санкционных рисков курс российской валюты будет отставать от мировых цен на «чёрное золото». При наступлении ясности в этом вопросе мы рекомендуем покупать рубль с учётом роста нефтяных котировок», – резюмировали эксперты Standard Chartered Bank.