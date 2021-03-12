Курс доллара перешел к фронтальному росту в пятницу на фоне резкого роста доходности казначейских облигаций. Рисковые валюты среди основных проигравших. Курс рубля также снижается, несмотря на годичные максимумы нефти. Так, к 14.40 курс доллара прибавляет 31 копейку - 73,61 руб., курс евро вырос на 11 копеек - 87,78 руб.

В последние недели участники рынка стали настороженно относиться к тому, что может произойти всплеск инфляции, вызванный массивным фискальным стимулом в США и ростом потребительского спроса, когда экономики вновь откроются после блокировки из-за коронавируса.

Хотя мягкие данные по индексу потребительских цен США в среду в некоторой степени успокоили эти опасения, в пятницу казначейские облигации США снова попали под распродажу, а доходность 10-летних облигаций выросла выше 1,6%.

Индекс доллара вырос на 0,4% за день до 91,835. Но он все еще был ниже максимума 92,506, достигнутого во вторник, самого высокого уровня с ноября 2020 года.

«Есть опасения по поводу инфляции в предстоящие месяцы, и это мнение поддерживает доллар», - объясняет Нил Джонс, глава отдела валютных продаж Mizuho.

«Это выглядит довольно оптимистично в Соединенных Штатах с точки зрения дальнейшей вакцинации, и, конечно же, это способствует экономическому восстановлению в Штатах, и в то время, когда бюджетные стимулы чрезвычайно масштабны, денежно-кредитные стимулы чрезвычайно велики», - сказал он.

Президент Джо Байден в четверг заявил, что американским необходимо обеспечить возможность всем взрослым получить вакцину от коронавируса к 1 мая. Это заявление прозвучало через несколько часов после того, как он подписал законопроект о стимулировании экономики на 1,9 триллиона долларов.

Тем не менее в Mizuho считают, что укрепление курса доллара в пятницу, вероятно, будет временным.

«Я лично считаю, что доллар не движется по траектории более высокого фундаментального тренда», - отмечают аналитики банка.

Внимание рынка теперь обращено на заседание Федеральной резервной системы США на следующей неделе, на котором трейдеры будут искать любые комментарии по поводу повышения ставок.