Минтруд намерен отменить пособия на детей для «подозрительно бедных»

В связи с обращениями регионов и НКО Минтруд заявил о намерении пересмотреть выплаты семьям с детьми, сообщает «Коммерсантъ». Ведомство планирует ограничить получение выплат семьям с формально низкими доходами, но существенным имуществом. Чиновники ожидают, что при помощи новых ограничений помощь малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет станет более адресной и эффективной.

На сегодня для получения государственной помощи на детей достаточно иметь «белые» доходы ниже установленной в субъекте черты бедности, что позволяет получать пособия семьям с «серыми» явно высокими доходами, отметило издание.

В статье отмечается, что семья не может считаться бедной, если у нее имеется несколько домов площадью более 40 кв. м на человека. Но при этом семья в наличии у которой есть квартира, дом, дача, земельный участок 0,25 га, гараж, новый легковой автомобиль, мотоцикл, трактор, сбережения порядка 200 тыс. руб., вполне может быть признана бедной. По новым правилам помощь не получат семьи с высоким уровнем потребления и «нулевым доходом». То есть помощь не получат семьи с новыми джипами или тремя машинами, а также у которых нет никаких легальных доходов.

С 1 апреля текущего года размер «детских» пособий на ребенка увеличится до 75–100% «прожиточного минимума». В 2020 году только в пяти регионах выплаты на детей ограничивались на основе имущественной обеспеченности семьи.

