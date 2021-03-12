МКБ первым разработал публичную политику интегрированной системы менеджмента

Московский кредитный банк (МКБ) стал первым российским банком, заявившим о начале разработки и внедрения интегрированной системы менеджмента (ИСМ) и разработавшим публичную политику интегрированной системы менеджмента в области охраны окружающей и социальной среды, здоровья и безопасности, энергоэффективности и энергосбережения. Это станет одним из приоритетных направлений банка на 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Практика внедрения ИСМ в соответствии со стандартами ISO уже давно распространена среди ответственных международных и российских производственных компаний. Мы считаем, что банковскому сектору пора перенять этот полезный опыт. Внедрение ИСМ способствует повышению согласованности и прозрачности управленческих процессов, формирует достаточный уровень регламентации и системный подход, а также приводит к сокращению трудозатрат. Для нас это не только служит знаком качества, повышает инвестиционную привлекательность и укрепляет доверие со стороны инвесторов и клиентов, но и означает эффективный путь к повышению устойчивости нашего бизнеса», – прокомментировал председатель правления МКБ Владимир Чубарь.

ИСМ объединяет системы менеджмента, основанные на требованиях международных и национальных стандартов. Первым документом в рамках ИСМ стала политика интегрированной системы менеджмента в области охраны окружающей и социальной среды, здоровья и безопасности, энергоэффективности и энергосбережения.