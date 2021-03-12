Киев планирует национализировать «Мотор Сич», чтобы он не достался китайцам

Украина намеревается в ближайшем будущем национализировать запорожское аэрокосмическое предприятие «Мотор Сич», выпускающее двигатели для самолетов, вертолетов, дронов и крылатых ракет, а также газотурбинных установок, сообщает агентство Reuters. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов объяснил предстоящий возврат в государственную собственность запорожского предприятия, приватизированного двадцать лет назад, его стратегической важностью. Он также пообещал компенсировать частным владельцам предприятия все возможные убытки.

«Принято решение, что предприятие «Мотор Сич» будет возвращено украинскому народу законным методом»,- заявил Данилов на брифинге в Киеве.

Однако многие политологи считают, что главной причиной национализации одного из немногих конкурентоспособных украинских предприятий аэрокосмической отрасли является желание Киева сделать приятное Вашингтону. Дело в том, предприятием «Мотор Сич» давно интересуются китайские инвесторы. В США же очень не хотят, чтобы Китай, который пока не в состоянии производить собственные авиационные газотурбинные двигатели, получил технологии «Мотора Сич», которые вне всяких сомнений существенно усилят китайскую авиацию и, в первую очередь, авиацию военную.

Киев уже давно не скрывает своей зависимости от Соединенных Штатов, но с другой стороны, пытается расширить экономические связи и с КНР. И вот сейчас, когда вопрос, что называется, стал ребром и возникла необходимость делать выбор, президент Зеленский, похоже, отдал предпочтение Вашингтону. Он подписал в январе указ о введении санкций против четырех китайских компаний, включая авиакомпанию Skyrizon, которая уже несколько лет пытается выкупить акции украинских владельцев «Мотора Сич» и взять предприятие под свой контроль. Президент Зеленский также публично заявил, что не позволит ни Китаю, ни какому другому государству завладеть контрольным пакетом акций предприятия «Мотор Сич».

Обращает на себя внимание то, что Владимир Зеленский подписал указ всего лишь через две недели после того, как Дональд Трамп в последние дни своего президентства ввел американские санкции против Skyrizon, внеся компанию в Список военных конечных пользователей (MEU). В этот черный список, впервые опубликованный в конце 2020 года, входят немногим более сотни в основном российских и китайских компаний, которым ограничен доступ к американскому экспорту.

Правящая партия «Слуга народа» заявила на прошлой неделе, что внесет в парламент проект закона о национализации предприятия «Мотор Сич». Между тем, китайские инвесторы и Пекин явно не намерены сидеть, сложа руки. Решение о национализации запорожского аэрокосмического предприятия может дорого обойтись Киеву. Skyrizon, уже сделавший в «Мотор Сич» крупные вложения, обратился в декабре с жалобой в международный арбитраж. Китайцы обвиняют правительство Украины в экспроприации их инвестиций в «Мотор Сич» после того, как Киев заморозил в 2018 году свои акции в предприятии. Если арбитраж удовлетворит иск китайской компании на 3,5 миллиарда долларов, то Киев ждет крупный штраф.

Национализируя «Мотор Сич», Киев явно рассчитывает сломать лед, возникший в его отношениях с новой американской администрацией. Однако риски украинской стороны очевидны: оправдаются ли расчеты Зеленского и «потеплеет» ли Вашингтон по отношению к Украине, покажет время, а вот что-то делать с охлаждением отношений с Пекином Украине придется уже сейчас.