Навального увезли из СИЗО «Кольчугино» в неизвестном направлении

Оппозиционнира Алексея Навального увезли из СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области в неизвестном направлении. По словам его адвоката Вадима Кобзева, о местонахождении оппозиционера защите неизвестно, передаёт ТАСС.

«Мы находились у СИЗО с начала дня, – рассказал адвокат журналистам. – Сейчас нам сказали, что его увезли из изолятора. Куда и зачем, не говорят. Где он находится, пока не знаем».

Напомним, 20 августа 2020 года Алексей Навальный в состоянии комы был госпитализирован в больницу города Омска, а 22 августа был доставлен из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Алексей Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок». Во время лечения в берлинской клинике «Шарите» Навальный провел встречу с канцлером.

Российская сторона заявила, что анализы, взятые у Навального в Омске, не показали содержания в его организме каких бы то ни было отравляющих веществ. Сам Навальный утверждает, что стал жертвой отравления со стороны сотрудников ФСБ.

Навальный был официально предупрежден ФСИН 28 декабря 2020 года (то есть за два дня до истечения испытательного срока фигуранта по решение суда от 2014 года), что в связи с этим обстоятельством он будет арестован после появления на территории РФ.

ФСИН дала политику 24 часа для явки без последствий – и это, скорее всего, было заведомо невыполнимым условием. Навальный «прогулял» еще 20 дней. 17 января он был задержан в аэропорту Шереметьево. 18 января по решению судьи Химкинского городского суда в ходе выездного заседания, проходившего в отделе полиции в подмосковном городе Химки, Навальный был арестован на 30 суток.

2 февраля Симоновский суд российской столицы отменил условное осуждение Алексея Навального по делу «Ив Роше» и назначил ему реальный срок в 3,5 года колонии общего режима. Суд зачёл в срок Навального год, который он провел под домашним арестом во время следствия по делу «Ив Роше». Таким образом, срок заключения Навального составит два года и восемь месяцев.

25 февраля увезли из СИЗО-1 («Матросская Тишина») к месту отбывания приговора. ФСИН отказывалось сообщать, куда именно его этапируют, ссылаясь на внутренние правила. Позже стало известно, что оппозиционер будет отбывать наказание во Владимировской области.