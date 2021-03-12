Нефть коррекционно дешевеет после подъема накануне

Мировые цены на нефть утром 12 марта умеренно снижаются в рамках коррекции после роста почти на 2,5% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. При этом котировки продолжают держаться вблизи рекорда прошлого года

По состоянию на 8.03 по московскому времени стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в мае потеряла 0,11%, до отметки $69,55, апрельские фьючерсы на WTI подешевели на 0,23%, до $65,87 за баррель. Показатели продолжают сохраняться на максимальном уровне с начала января 2020 года, а днем ранее котировки выросли на 2,5%.

11 марта нефть дорожала на рисковых настроениях, а также ожиданиях участников рынка восстановления экономики, которое способно поддержать нефтяной спрос. Оптимизм вызван масштабной вакцинацией населения планеты от коронавируса, а также вводимыми мерами «поддержки» мировых властей и регуляторов.

