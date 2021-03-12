Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Африку вырос до 2,37 млрд долларов в 2020 году

Предприятия Москвы в 2020 году увеличили несырьевой неэнергетический экспорт в страны африканского континента, до 2,37 млрд долларов. Как сообщает Департамент инвестиционной и промышленной политики города, дальнейшие возможности расширения сотрудничества участники рынка планируют обсудить в рамках международного телемоста «Москва-Африка», который состоится 19 марта.

«Африканский экспортный рынок обладает высоким потенциалом для столичных компаний. В 2020 году несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Африку составил 2,37 млрд долларов, что на 7,1% больше, чем в 2019 году», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в структуре поставок на промышленный экспорт пришлось 1,44 млрд долларов, на экспорт продукции АПК – 0,93 млрд долларов. Особенный рост отмечается в экспорте сельскохозяйственной продукции: в 2020 году он составил почти 70%. Среди импортеров столичных товаров 49 африканских стран – это подавляющие большинство стран континента.

В рамках телемоста «Москва-Африка» состоится пленарное заседание, которое будет посвящено возможностям промышленной и инвестиционной кооперации между московскими компаниями и компаниям стран Африки. Следом за ним – три круглых стола: «Фармацевтика и медицинское оборудование», «Агропромышленный комплекс» и «Промышленность».

«По оценкам специалистов центра «Моспром», объемы экспорта в страны Африки регулярно растут. Так, по итогам 2020 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Нигерию вырос на 15% и составил 152 млн долларов, в Гану на 18% до 21 млн долларов, а в Кот д’Ивуар экспорт вырос более чем в 3,5 раза и составил 8,33 млн долларов. Одним из самых популярных столичных товаров в Кот д’Ивуар стало мороженое, которое африканская страна импортировала на сумму в 350 тысяч долларов», - рассказал руководитель департамента Александр Прохоров.

Среди спикеров телемоста будут руководители отраслевых ведомств Москвы и Министерства промышленности и торговли России, руководители торгово-промышленных палат Москвы и стран Африки, а также представители бизнеса. Они поделятся своим опытом и расскажут об особенностях внешнеэкономической деятельности на африканском континенте, ответят на вопросы касательно торговых взаимоотношений России и Африки, а также расскажут о перспективах московских компаний на африканском рынке. В мероприятии примут участие представители Нигерии, Танзании, Руанды, ЮАР, Мозамбика, Кот д’Ивуара, Чада, Зимбабве, Ганы и других стран.

«Сегодня многие из африканских стран находятся в состоянии активного экономического развития. Они вовлекаются в мировую торговлю, наращивают объемы ВВП и проводят экономические реформы. Представители африканских стран регулярно участвуют во всех крупных мировых экономических форумах и саммитах. Рост доли среднего класса и, как следствие, увеличение объемов потребления и спроса делают Африку перспективным регионом для развития промышленного и агропромышленного экспорта Москвы», - подчеркнула генеральный директор Центра поддержки и развития экспорта «Моспром» Наталья Шувалова.