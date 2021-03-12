Пашинян отменил встречу с оппозицией

Запланированная ранее на 13 марта встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с руководителями оппозиционных сил для поиска путей развязки внутриполитического кризиса не состоится, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрации президента страны.

«Учитывая, что из приглашенных на встречу откликнулись только фракции «Мой шаг» (партия Никола Пашиняна – Эксперт) и «Светлая Армения», а оппозиционная фракция «Процветающая Армения» и оппозиционное «Движение спасение родины» предложили свою повестку и выдвинули условия, то формат встречи за одним столом становится нереализуемым», – говорится в заявлении администрации президента Армении.

При этом заявлено, что президент Армении Армен Саркисян продолжит усилия и готов провести отдельные встречи, как с приглашенными ранее на встречу сторонами, так и представителями внепарламентских сил и не включенными в парламентские фракции депутатами. «Эти встречи дадут возможность вновь выслушать позиции всех сторон, уточнить позиции и сформировать рабочую повестку. Единственный путь решения разногласий - переговоры и диалог, и необходимо сделать все, чтобы удержать страну от потрясений», – говорится в заявлении администрации президента Армении.

Оппозиция Армении выдвигает требования об отставке Пашиняна с поста премьер-министра страны с ноября 2020 года – с момента окончания войны в Нагорном Карабахе.

Внутриполитическая ситуация в Армении резко обострилась в феврале 2021 года Генеральный штаба страны, во главе с его руководителем Оником Гаспаряном потребовал отставки премьер-министра. Пашинян назвал происходящее попыткой военного переворота.

Ранее Пашинян заявил готовности провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году.