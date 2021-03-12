Период мягкой ДКП закончился

Выше цели

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция остается выше целевого ориентира. Подогревает цены целый ряд факторов, в том числе ослабление валютного курса, ситуация на товарных рынках, рост цен на товары повседневного спроса, прежде всего продовольственные, рассказала она в интервью «Известиям».

Инфляционный пик первого квартала этого года в Центробанка, прогнозировали, но ожидали его скорого спада. Однако, по словам главы банка: «на последнем заседании совета директоров сделали вывод, и он подтверждается данными, что дезинфляционные факторы вряд ли будут преобладать во второй половине этого года, поэтому мы повысили оценки инфляции на этот год». Эльвира Набиуллина добавила, что «мы придем к нейтральной ставке — 5–6% — в течение текущего трехлетнего периода нашего прогноза». Но, по ее словам, когда этот переход начнется и каким темпом будет происходить, зависит от того, как будет развиваться экономика.

Напомним, что с конца июля 2020 года и до сегодняшнего дня ставка остается на уровне 4,25. К этому уровню она более или менее плавно снижалась с лета 2019 года, будучи в июне, на фоне пандемии коронавируса, понижена сразу на один процентный пункт, с 5,5 до 4,5 процентов.

В ходе интервью глава ЦБ также поднимала темы регулирования плавающих ставок по ипотеке и защиты инвесторов на фондовом рынке. В отношении первого Эльвира Набиуллина заметила: «некоторые крупные банки стали активно продвигать идею об ипотеке по плавающим ставкам, как только получили от нас сигнал о возможном переходе к нейтральной денежно-кредитной политике. Интересно, что такие мысли не возникали, когда все ожидали снижения ключевой ставки. Но стоило ситуации развернуться, как появилось желание переложить риск возможного роста ставок по ипотеке на население».

Запрет плавающих ставок она не исключает, но называет «крайним случаем». На основе международного опыта, скорее всего, будет введено ограничение изменения ставки диапазоном 1–2%. Что касается защиты инвесторов, то, по словам главы ЦБ, регулятор будет контролировать ситуацию и, если нужно, вводить изменения или продлевать запреты.

Кроме того, Эльвира Набиуллина сообщила, что банк ведет работу над внедрением в России цифрового рубля: готовится концепция, которую представят уже в ближайшее время. «В основном участники выбрали модель D, двухуровневую систему с привлечением финансовых посредников», — сообщила она. Важной темой, по словам главы ЦБ, стало введение комиссии при переводе денег из одной формы в другую, хотя окончательное решение еще не принято. «Необходимо сделать процесс максимально бесшовным и технологически, и с точки зрения отсутствия значимых экономических барьеров, но, если издержки возникают, они должны где-то покрываться. Где они возникают, требует обсуждения», — констатировала она.

Спуск с пика

Инфляционное давление остается достаточно сильным, отмечает главный экономист ЕАБР и Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Евгений Винокуров. Недельная инфляция сохраняется на уровне 0,2% и в годовом выражении достигла уже около 5,8% на 9 марта. Мы считаем, говорит он, что ускорение темпов роста потребительских цен преимущественно объясняется временными факторами, главным образом удорожанием продуктов питания на мировом рынке и транспортно-логистическими затруднениями.

По мере «затухания» пандемии их проинфляционное влияние будет уменьшаться, прогнозирует он, что обусловит замедление инфляции в течение года и ее приближение к цели Банка России к концу года. В связи с этим мы ожидаем от регулятора осторожного подхода к повышению ключевой ставки и сохранения стимулирующих денежно-кредитных условий в 2021 году. Последнее в том числе необходимо для содействия процессу восстановления деловой активности.

Тенденция восстановления наблюдается с лета прошлого года, однако экономическая активность остается слабее, чем до пандемии. Так, по нашим расчетам, разрыв выпуска, показывающий отклонение ВВП от своего потенциального уровня, в I квартале 2021 г. сохраняется отрицательным в размере около 1,8%. Согласно нашему прогнозу, характер процентной политики приблизится к нейтральному в 2022 году, заключает экономист.

Важнейшие заявления главы Центрального банка касаются тем, которые затрагивают интересы подавляющего большинства россиян, отмечает аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов. Это уровень инфляции (в том числе продуктовой) и стоимость кредитов. По инфляции регулятор видит, что ее уровень превышает в феврале и марте прогнозы — 5,5% в феврале и 5,7% в марте выше, чем 4,2% по ожиданиям ЦБ РФ. Но регулятор будет принимать необходимые меры, чтобы постепенно уровень инфляции в стране снижался и по итогам года не был выше целевого значения — 4,2%. Для рядовых россиян это означает, что меры правительства и ЦБ РФ приведут к замедлению роста цен, и такой динамики, как в начале года, уже не будет.

Второе заключение касается ключевой ставки — регулятор намерен постепенно ее повышать. По словам Бадьянова, это означает некоторое увеличение средних ставок по кредитам (ипотечным, автозаймам и потребительским кредитам). Этого требует ситуация в экономике страны, однако серьезного роста ставок ожидать не стоит — рост будет постепенным, на десятые доли процента, прогнозирует он.

В самом деле, указывает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов, ранее глава ЦБ РФ обозначила, что период смягчения денежно-кредитной политики подходит к концу, так как и экономика страны восстанавливается, и потребительский спрос. Это означает, что регулятор постепенно будет повышать ключевую ставку (очень понемногу, оценивая динамику инфляции и других показателей). В результате ЦБ РФ перейдет к нейтральной ставке 4,5-4,75%, что соответствует текущей ситуации. Рост ключевой ставки приведет к увеличению ставок по депозитам, что, возможно, приведет к тому, что россияне начнут возвращать деньги в банки, снятые с вкладов ранее.

Что же касается инфляции — регулятор пересмотрел максимальный уровень таргета на этот год (4,2% в среднем по итогам 2021 года). Это означает, что ЦБ РФ видит перспективы роста цен. Но при этом максимальные уровни наверняка будут пройдены в феврале и марте, уверен аналитик.

Позже начнет сказываться сезонный фактор — поступление продукции нового урожая в магазины сократит долю импорта и снизит цены, уверен аналитик, и в среднем по году инфляция должна остаться в рамках прогнозов ЦБ. Кроме того, говорит он, регулятор внимательно отслеживает данные Росстата по динамике продуктовых цен и будет предпринимать своевременные меры для того, чтобы продуктовая инфляция в стране оставалась в приемлемых рамках.

Тонкости регулирования

Если считать инфляцию по методу ЦБ, то есть промышленную, то она действительно находится на тех уровнях или чуть выше, которые прогнозировались, указывает, в свою очередь, эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Но если говорить о потребительской инфляции, на которую ЦБ и Росстат почему-то мало обращают внимание, то она растет гораздо быстрее и годовой уровень будет не менее 7% без учета возможной дальнейшей девальвации рубля, а за прошлый год по ряду позиций она превысила 10%.

Проблема в том, считает аналитик, что расчет инфляции стоит поменять, чем, естественно, нынешнее руководство ЦБ заниматься не будет. Вполне логично, что с учетом инфляционных ожиданий будет расти и ключевая ставка, тем более Набиуллина уже говорила о том, что период мягкой ДКП закончился. Нужно понимать, что наша страна — это фактически поставщик сырья за рубеж, а готовые продукты импортируются за валюту. Поэтому, с учетом нестабильности рубля, люди постоянно ожидают повышения цен на товарные группы, ввозимые из-за границы. Плюс к этому экспортеры подстраиваются под цены на мировом рынке и предлагают поставляемую продукцию по ценам для остального мира, которые зачастую выше, чем внутренние.

В этом свете, уверен Алексей Кричевский, повышение ключевой ставки ЦБ — это, по сути, вопрос времени, и среди инвесторов есть опасения, что она может подняться уже 19 марта. Вместе с ней поднимутся и ставки по вкладам, и ставки по кредитам, и привязанные к ключевой ставке облигации. Вполне возможно, что уже в этом году она дойдет до 5%.

Что же касается плавающей ипотечной ставки — это совокупность банковской маржи и индекса Mosprime, который считается по ставкам лучших кредитных организаций страны. Чем выше ключевая ставка, тем выше ставки банков и выше индекс Mosprime. Соответственно, это выгоднее для банков и хуже для заемщиков, констатирует Алексей Кричевский. По его мнению, ограничения в плавающей ипотечной ставке с учетом уровня финансовой «неграмотности» населения — абсолютно оправданная мера. Отдельно отметим, что потребкредиты со снижением ставки за платежную дисциплину — это совершенно другая история, это пересмотр банком условий кредитования в сторону заемщика в одностороннем порядке.

Коснувшись темы защиты инвесторов, аналитик заметил, что «история с Reddit повторяется на российском фондовом рынке ежегодно. Другое дело, что это не выходит на общественный суд». Назвав ряд акций, которые «росли на 40% в день в течение недели и потом точно также падали без каких-либо фундаментальных новостей, которые могли повлиять на котировки», он отметил явно манипулятивный характер таких событий, на которые ЦБ не обращал внимания, увидев, тем не менее, признаки сговора при росте одной из бумаг на 5%.