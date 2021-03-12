Песков рассказал о росте числа кибератак на сайт Кремля

Сайт Кремля в последнее время все чаще атакуется киберпреступниками, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Оно все время растет. У нас там и зеркала включаются, была пара DDoS-атак, причем таких, которые у нас сделать невозможно, у нас даже никто не способен на это», - цитирует ТАСС Пескова.

Также чиновник заявил, что сайты в Кремле и других госорганах работали без перебоя.

«У нас ничего не сбивалось. У меня все работало», - подтвердил представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что 10 марта ближе к 12:00 по московскому времени в работе сайтов российских госорганов начались сбои. В частности агентство передавало, что с перебоями работали сайты Кремля, Госдумы, правительства, Минэкономразвития, Минфина, Минпромторга, СКР и других ведомств.

В свою очередь о запланированных кибератаках со стороны США против России в ответ на масштабную хакерскую атаку на американские ведомства сообщала газета The New York Times, ссылаясь на знакомых с ситуацией чиновников. Песков позже заявил, что это «тревожные» данные.

