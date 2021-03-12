Продолжается регистрация участников XVI премии «Финансовая элита России 2020»

К участию в конкурсе приглашаются компании из таких секторов как: банковское дело, страхование, страхование жизни, управляющие, инвестиционные и брокерские компании, негосударственные пенсионные фонды, лизинговые компании, факторинговые компании, микрофинансовые организации, специализированные депозитарии, оценочные и аудиторские компании и др.

Вручение наград XVI премии «Финансовая элита России» по итогам 2020 года в каждой подгруппе состоится в основных номинациях: «Гран-при: компания года», «Надёжность», «Динамика развития» и в номинациях по сферам деятельности. Также будут вручены специальные награды. Ежегодно престижную премию получают персоны, имеющие авторитет и достижения в деловом сообществе.

Отправить заявку на регистрацию в конкурсе можно на официальном сайте Премии через форму http://finelita.ru/uchastie.php

Церемония вручения премии «Финансовая элита России» — одно из самых ожидаемых, статусных и значимых светских событий на российском финансовом рынке.

Экспертный совет премии опирается в своей работе на публичные статистические данные отраслевых ассоциаций финансового рынка, а также Министерства финансов Российской Федерации и Банка России. Активную консультационную и информационную поддержку премии оказывают ведущие общественные профессиональные объединения финансового сектора: Ассоциация банков России, Ассоциация российских банков, Всероссийский союз страховщиков, Российский Микрофинансовый Центр (РМЦ), СРО «МиР», Ассоциация Развития Финансовой Грамотности. Аналитический партнер премии Агентство БизнесДром.

В Попечительский и Экспертный советы премии «Финансовая элита Россия» входят представители государственных структур и профессиональных объединений финансового сектора, внесшие весомый вклад в становление и развитие финансового рынка России.

Среди лауреатов премии разных лет известные и авторитетные компании, банки, финансовые организации, фонды: ПАО Сбербанк, АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Почта Банк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), ПАО Банк ЗЕНИТ, Банк «ВБРР» (АО), ПАО «БАНК УРАЛСИБ», СПАО «Ингосстрах», Страховой Дом ВСК (САО «ВСК»), ООО СК «Сбербанк страхование», ООО «Абсолют Страхование», ООО «СК «СОГЛАСИЕ», ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ», ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО СК «Росгосстрах Жизнь», ООО СК «Сбербанк Страхование жизни», АО «МетЛайф», ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни», ООО СК «БКС Страхование жизни», АО «Сбер Управление Активами», Группа компаний «Регион», ООО «АТОН», АО УК «БКС», ООО УК «Альфа-Капитал», АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», ООО ИК «Фридом Финанс», АО «НПФ Сбербанка», АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления», АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд, АО НПФ «Ренессанс пенсии», АО «НПФ «Волга-Капитал», АО «Сбербанк Лизинг», ООО «Альфа-Лизинг», АО «Газпромбанк Лизинг», ООО «ГПБ‑факторинг», ООО ВТБ Форекс», MoneyMan, ООО МФК «ВЭББАНКИР» и многие другие.

Ежегодная профессиональная премия «Финансовая элита России» сопровождается широкой информационной кампанией в ведущих деловых печатных и интернет-СМИ, а также в изданиях финансового сектора. Количество публикаций о премии по итогам 2019 года составило более 1150, при этом охват аудитории превысил 35 миллионов человек. Эти цифры растут из года в год и существенно превышают аналогичные показатели Премии за прошедшие годы. Премия «Финансовая элита России» — одна из самых цитируемых отраслевых премий на российском медиарынке.

Подробности и детали участия в конкурсе уточняйте в Оргкомитете Премии.