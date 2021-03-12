Роскомнадзор потребовал снять ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину» на YouTube

Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи «Крым. Путь на Родину. Документальный фильм Андрея Кондрашова», а также проинформировать ведомство о причинах их введения, сообщают «РИА Новости».

«В направленном в адрес компании Google письме Роскомнадзор указывает, что фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» транслировался в эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24» и не содержит какой-либо запрещенной информации», – заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее YouTube разместил предупреждение о «шокирующем контенте» в фильме «Крым. Путь на Родину». Перед просмотром на экране появляется предупредительное сообщение: «Данный контент, по мнению участников сообщества YouTube, содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей» и предлагает либо отказаться от просмотра, либо продолжить его, нажав на кнопку «Я понимаю и хочу продолжить». После этого действия фильм доступен для просмотра.