СМИ: еще шесть стран ЕС прекратили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Австрия, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург и Исландия запретили вакцинацию препаратом против коронавируса AstraZeneca из-за возникновения тромбоза у привившихся им пациентов, сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на ВВС.

Ранее решение приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca приняли Италия, Норвегия и Дания.

Австрия, Эстония, Латвия, Литва и Люксембург остановили использование препарата из конкретной партии в миллион доз, которая была поставлена в 17 стран Европы. При этом Дания, Исландия и Норвегия остановили все свои поставки этой вакцины.

Сегодня, 11 марта, Дания на две недели приостановила вакцинацию населения против коронавируса препаратом AstraZeneca. Решение было принято в связи с сообщениями об образовании тромбов у людей, сделавших прививку этим препаратом.

Италия остановила вакцинацию от коронавируса дозами из одной партии препарата фирмы AstraZeneca после двух смертей получивших ее пациентов. Решение было принято после того, как скончался от сердечного приступа 43-летний офицер морского флота Стефано Палермо, за день до этого получивший инъекцию препарата. Второй пациент, 50-летний полицейский Давиде Вилья, также почувствовал себя плохо в течение суток после вакцинации и вскоре умер. Оба пациента получили препарат, поставленный в партии ABV285. Власти Италии уточнили, что это мера предосторожности, поскольку в обоих случаях не доказано, что смерть связана с последствиями вакцинации.

В тот же день сообщалось, что вакцинацию AstraZeneca приостановила Норвегия, а до этого такое решение приняла Дания.

Вслед за Данией аналогичное решение приняла Норвегия – там также заподозрили препарат AstraZeneca в способствовании образованию тромбов.