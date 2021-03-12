«Союз Восток» стал еще на шаг ближе к Китаю

Компания «Газпром» объявила о подписании плана деятельности совместной рабочей группы «Газпрома» и правительства Монголии на 2021–2022 годы. Об этом сообщается по итогам рабочей поездки делегации российской газовой компании в Монголию.

В ходе поездки был совершен вертолетный облет участков предполагаемой трассы газопровода «Союз Восток», который станет продолжением на территории Монголии российского газопровода «Сила Сибири — 2».

Зампред правления Виталий Маркелов встретился с вице-премьером Монголии Сайнбуянгийном Амарсайханом. Был рассмотрен ход разработки компанией специального назначения «Газопровод Союз Восток» технико-экономического обоснования проекта.

Как напомнили в «Газпроме», «Газопровод Союз Восток» зарегистрирована в начале 2021 года в Монголии. Компания создана для проведения проектно-изыскательских работ и разработки ТЭО проекта строительства магистрального газопровода для поставок российского газа через территорию Монголии в Китай.

Экспортная мощность газопровода «Сила Сибири — 2» может превысить мощность газопровода «Сила Сибири» более чем в 1,3 раза. Это позволит поставлять газ из Западной Сибири на экспорт в больших объемах не только в западном, но и в восточном направлении.

Прокладка ветки «Союз Восток» через территорию Монголии позволит приблизить поставку газа к конечному китайскому потребителю, который исторически сосредоточен в западных областях, отмечает эксперт Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Это обстоятельство, отмечает он, имеет важное значение для китайской стороны, так как позволяет сэкономить на внутренней инфраструктуре, что может сыграть решающую роль в предпочтениях китайской стороны, при выборе партнера. Тем более что поставки туркменского газа, ненадежны, а транспортировка СПГ танкерами через Малаккский, пролив в условиях обострения взаимоотношений с США, становится небезопасной, говорит он эксперт.

Выигрывает и Монголия, превращаясь в страну-транзитера российского газа. Внутренний же рынок нашего нового партнера пока не очень емкий, но он развивающийся и рассматривается, как вполне перспективный.

«Сила Сибири-2», дополненная монгольским трубопроводом, превращается в ключевую развязку экспорта газа. Увязывая всю систему газопроводов России в единое целое, она позволить оперативно регулировать и перенаправлять потоки топлива в соответствии со складывающейся рыночной конъюнктурой и динамикой спроса. А потребности в газе Китая, по оценкам экспертов, к 2030 году могут составить от 300 до 500 млрд кубометров в год, говорит Анатолий Гожий. Отметим, что это сделает его рынком, равноценным с европейским.

На взаимовыгодность проекта с учетом интересов Монголии обращает внимание шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Себестоимость газа для этой страны сводится к абсолютно возможному минимуму, так как большую часть затрат на прокладку и прокачку уже берут на себя российская и китайская сторона. По этой причине и переговоры прошли быстро, говорит он, полагая, что на Монголию следует смотреть не только как на транзитную страну, но и как на еще одного потребителя на Востоке, которого «Газпром» приобретает при минимуме капиталовложений.