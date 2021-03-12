В Госдуме оценили новые критерии назначения выплат для семей с детьми

Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов нижней палаты российского парламента Ярослав Нилов оценил новые критерии для назначения выплат для семей с детьми. По мнению депутата намерение Минтруда обновить критерии для назначения выплат на детей от 3 до 7 лет правильно, однако окончательно говорить об этом пока рано, передаёт РИА Новости.

«Очевидно, что Минтруд предлагает установить дополнительные критерии нуждаемости, чтобы деньги получали те, кто действительно нуждается, имея детей. Мы считаем, что усиливать адресность – это правильно», – подчеркнул парламентарий.

При этом он отметил, что пока критерии нуждаемости находятся в стадии обсуждения и соответствующий документ не подписан, делать какие-то окончательные выводы рано.

«В любом случае при обновлении подхода не должны быть созданы такие условия, чтобы те, кто действительно нуждается, из-за того, что введены какие-то дополнительные требования, выпали из этого списка нуждаемости не по объективным причинам, а по формальным», – заявил Нилов.

Депутат также напомнил, что есть семьи, которые живут в коттедже с нулевым доходом, потому что деньги получают «в конверте», сдавая в аренду дорогую недвижимость. Но они имеют право получать пособие и даже получают его.

«Я не говорю, что это носит массовый характер, но такое, конечно, есть. Другие же получают копейки, маленькую заработную плату и не являются нуждающейся в поддержке семьей. Видно, что в первом случае – это условно нуждающиеся», – резюмировал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Ранее сообщалось, что в связи с обращениями регионов и НКО Минтруд заявил о намерении пересмотреть выплаты семьям с детьми. Ведомство планирует ограничить получение выплат семьям с формально низкими доходами, но существенным имуществом. Чиновники ожидают, что при помощи новых ограничений помощь малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет станет более адресной и эффективной.

Напомним, на сегодня для получения государственной помощи на детей достаточно иметь «белые» доходы ниже установленной в субъекте черты бедности, что позволяет получать пособия семьям с «серыми» явно высокими доходами.

Теперь семья не будет считаться бедной, если у нее имеется несколько домов площадью более 40 кв. м на человека. Но при этом семья в наличии у которой есть квартира, дом, дача, земельный участок 0,25 га, гараж, новый легковой автомобиль, мотоцикл, трактор, сбережения порядка 200 тыс. руб., вполне может быть признана бедной.

По новым правилам помощь не получат семьи с высоким уровнем потребления и «нулевым доходом». То есть помощь не получат семьи с новыми джипами или тремя машинами, а также у которых нет никаких легальных доходов.