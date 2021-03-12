В Кремле рассказали, когда Путин вакцинируется от коронавируса

Руководитель пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов, ответил на вопрос одного из них, значит ли готовящийся сценарий послания Владимира Путина в очном режиме, что президент уже сделал вакцину от коронавируса или в самое ближайшее время собирается пройти вакцинацию.

По словам представителя Кремля, он не может дать ответ на этот вопрос, передаёт РИА Новости.

«Я не могу ничего вам по этому поводу сказать. Президент обещал сам сообщить, когда он вакцинируется от COVID-19», – резюмировал Песков.

Напомним, на этом же брифинге пресс-секретарь президента не подтвердил информацию о том, что послание главы государства Федеральному Собранию запланировано на 7-8 апреля, отметив, что пока Кремль готовит очный формат мероприятия, но все зависит от эпидемиологического режима.

Ранее сообщалось, что ещё в конце декабря Песков заявил, что президент России Владимир Путин вскоре сделает прививку от коронавируса.

«Он, собственно, и сказал, что сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение, и он ждал завершения всех формальностей», – подчёркивал тогда Песков.

Напомним, по данным оперативного штаба, суточный прирост новых больных COVID-19 в нашей стране составил 9794. Всего нарастающим итогом в России зафиксировано 4 370 617 заболевших коронавирусом.

Жертвами ковида за последние 24 часа стали 486 человек. Общее число умерших составляет 90,1 тыс. Победили болезнь 3 973 029 человек. За сутки из российских больниц выписаны 13 496 пациентов.

На первом месте среди регионов РФ по суточному приросту продолжает оставаться Москва – выявлено 1610 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 56 человек. На втором месте находится Санкт-Петербург (+957), на третье месте Подмосковье (+476). Кроме того, в пятерке Нижегородская область (+375) и Самарская область (+252).