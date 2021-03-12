В Москве обсудили механизмы получения разрешений в сфере строительства

Около 3 тысяч человек приняли участие в мероприятии на тему «Получение разрешений в сфере строительства» в рамках цикла бесплатных семинаров, посвященных особенностям работы предприятий в Москве. Семинар прошел в двух форматах: очно и онлайн.

Цикл бесплатных семинаров для бизнеса проходит со 2 февраля по 30 марта. На них участники узнают, как оформить разрешение на строительство, подключиться к инженерным сетям, а также получить финансовую поддержку от города. Принять участие в семинарах может любой желающий.

В этот раз представители департамента инвестиционной и промышленной политики, департамента градостроительной политики города, управления комитета по архитектуре и градостроительству и других ведомств рассказали о нововведениях, особенностях и правилах регистрации земельных участков под строительство.

«Москва один из самых привлекательных городов страны для инвестиций. Только в прошлом году инвестиционные вложения столичных предприятий достигли 3,6 трлн рублей. Поэтому немаловажно обеспечить необходимые условия для комфортного ведения бизнеса, в том числе упростить все этапы прохождения административных процедур, а также сократить сроки реализации проектов. В ходе семинара представители департаментов и управлений подробно рассказали о новых онлайн-сервисах, которые позволяют в ускоренном формате решить возникшие у инвесторов вопросы по получению разрешений в сфере строительства», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Так, например, сервис «Московский инвестор» позволяет представителям бизнеса сообщить о своей проблеме и получить ответ в течение 10 дней. Или портал «Строим просто» - здесь застройщики могут получить консультацию, ответы на возникающие вопросы и информацию об особенностях получения госуслуг.

Кроме того, в Москве услуг в сфере строительства, и сфере подключения к сетям переведены в электронный вид, а также сокращены сроки получения ключевых услуг: разрешение на строительство, на ввод - до 5 рабочих дней, ГПЗУ. Также завершен проект по переводу в электронный вид на портале mos.ru услуг ресурсоснабжающих организаций. То есть сейчас помимо услуг государственных учреждений можно получить услуги частных компаний: по получению технических условий, заключении договоров о подключении и выдаче актов о технологическом присоединении.

Спикеры также в индивидуальном порядке ответили на все волнующие вопросы, с которыми обратились представители бизнеса.

Следующий семинар состоится 17 марта. Он направлен на презентацию мер финансовой поддержки как малого, так и крупного бизнеса. Кроме этого, московские банки представят актуальные программы кредитования бизнеса.