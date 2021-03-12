В Норвегии ответили Вяльбе, обвинившей лыжников этой страны в применении допинга

Медицинский работник лыжной ассоциации Норвегии Ойстейн Андерсен отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая обвинила скандинавских спортсменов в легальном употреблении допинга.

По его словам, высказывание Вяльбе относительно терапевтических исключений (TИ) в сборной Норвегии не соответствует действительности, передаёт Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ.

«Хочу отметить, что при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, может возникнуть необходимость послать заявку на получение таких документов уже после лечения, однако такие ситуации – большая редкость», – подчеркнул Андерсен.

Ранее сообщалось, что Вяльбе назвала ставшую причиной побед норвежских лыжников лазейку, обвинив скандинавов в легальном применении допинга.

Она отметила, что скандинавы тренируются на равных с нашей командой, но ТИ дают им возможность обыгрывать остальных.

«Пускай будет оглашено для всех, кто из спортсменов использует ТИ. А то всё это хранится за семью печатями… Фактически это принятие допинга, но легализованное», – подчеркнула она.

При этом Вяльбе обратила внимание на то, что последние три сезона норвежка Тереза Йохауг побеждает почти во всех дистанционных гонках.

«Выигрывать три минуты у второго места – ну, согласитесь, что это как-то ненормально и наталкивает на какие-то мысли, реально», – резюмировала прославленная чемпионка.

Напомним, на завершившимся 7 марта в Германии ЧМ по лыжных видам спорта норвежцы выиграли 13 золотых медалей. У нашей команда всего одна победа.