В России снизилась ожидаемая продолжительность жизни

В России на фоне пандемии коронавируса снизилась ожидаемая продолжительность жизни.

Согласно мартовской версии проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и плановый период до 2030 года, ожидаемая продолжительность жизни в РФ по итогам прошлого года снизилась до 71,1 года против 73,3 лет в 2019-м году, передаёт РБК.

При этом, по данным Росстата, продолжительность жизни в стране в годовом выражении сократилась впервые с 2003 года. Вернуться к уровню 2019 года наша страна теперь сможет в 2024 году. В этом году показатель составит 71,7 года вместо ожидаемых 73,9, в 2022 – 72,3 года, в 2023 – 72,9 года, в 2024 – 73,6 года.

Напомним, российские власти планировали довести ожидаемую продолжительность жизни россиян в 2024 году до 75,2 года.

Как пояснили специалисты, снижение ожидаемой продолжительности жизни в 2020 году связано с избыточной смертностью в РФ, которая составила 323,8 тыс. человек по сравнению с 2019 годом.

Снижение ожидаемой продолжительности жизни из-за пандемии COVID-19 происходит не только в РФ. Так, в США этот показатель сократился на год, что стало крупнейшим снижением с 1943 года.

