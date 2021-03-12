В России за сутки выявлено 9,7 тыс. новых случаев COVID

Суточный прирост новых больных коронавирусом в России составил 9794 новых случая, передает оперштаб. Нарастающим итогом в стране зафиксировано 4 370 617 случаев. Скончались за последние 24 часа 486 заболевших. Общее число безвозвратных потерь составляет 90,1 тыс. случаев. Успешно перебороли заболевание 3 973 029 человек, из которых выписаны из российских больниц за сутки 13 496 пациентов.

Москва остается на первом месте среди регионов РФ по суточному приросту. В столице выявлено 1610 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 56 заболевших. На втором месте по числу новых случаев инфекции находится Санкт-Петербург (+957 случаев), на третье место опять переместилась Московская область (+476). В пятерке - Нижегородская область (+375) и Самарская область (+252).

Россия остается на четвертом месте в мире по заболеваемости коронавирусом, передает Университет Джонса Хопкинса. Лидируют США (29,28 млн), далее следуют Индия (11,3 млн), Бразилия (11,27 млн) и Великобритания (+4,25 млн).



