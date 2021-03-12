ВОЗ призвала к осторожности с постепенным снятием мер по COVID-19 в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ призывает продолжать мониторинг ситуации с COVID-19.

По её словам, то что в нашей стране идёт спад числа новых заболевших коронавирусом, это очень хорошо, но эти данные необходимо тщательно отслеживать. При этом она подчеркнула, что число иммунизированных пока недостаточное, чтобы почивать на лаврах.

«Надо быть крайне осторожными и мониторить ситуацию. И обязательно соблюдать осторожность в связи с постепенным снятием противопандемических мер. Потому что очень быстро после спада может начаться подъем. Мы это видим в нескольких странах», – отметила Вуйнович.

В качестве примера она привела ситуацию в Сербии, где после ослабления противоковидных мер наблюдалось увеличение числа заболевших.

«ВОЗ рекомендует индивидуальные меры, включающие ношение маски, так как она очень защищает. Обязательная также гигиена рук, дезинфекция поверхностей, а также соблюдение социальной дистанции в закрытых помещениях», – резюмировала представитель ВОЗ в России, добавив, что вирус очень коварный, а его новые штаммы и варианты более заразны, из-за чего надо быть еще более осторожными.

Ранее сообщалось, что суточный прирост новых больных коронавирусом в России составил 9794 новых случая. Нарастающим итогом в стране зафиксировано 4 370 617 заболевших COVID-19.

От вируса скончались за последние 24 часа 486 человек. Общее число жертв составляет 90,1 тыс. Успешно перебороли заболевание 3 973 029 человек, из которых выписаны из российских больниц за сутки 13 496 пациентов.

Москва остаётся на первом месте среди регионов РФ по суточному приросту. В столице выявлено 1610 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 56 заболевших. На втором месте по числу новых случаев инфекции находится Санкт-Петербург (+957 случаев), на третье место опять переместилась Московская область (+476). В пятерке - Нижегородская область (+375) и Самарская область (+252).

При этом Россия занимает четвертое месте в мире по заболеваемости коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса, лидируют США (29,28 млн), далее следуют Индия (11,3 млн) и Бразилия (11,27 млн).

