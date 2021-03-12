ВОЗ рекомендует продолжить использование вакцины AstraZeneca

Маргарет Харрис – представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – заявила, что Польза британской вакцины от коронавируса AstraZeneca превышает негативные данные о ней. Поэтому ВОЗ рекомендует продолжить её использование, несмотря на решения некоторых государств Евросоюза приостановить вакцинацию данным препаратом, передаёт РИА Новости

При этом она подчеркнула, что у ВОЗ есть местный Консультативный комитет, который рассматривает безопасность всех вакцин.

«Они изучают этот сигнал, и сейчас оценивают информацию об AstraZeneca, и как только у нас будет полное понимание решения комитета, мы вам об этом доложим», – сказала Харрис.

Она также отметила, что Дания, Исландия и Норвегия приняли решение приостановить использование британской вакцины исключительно в качестве предосторожности. И речь здесь идет об отдельной партии вакцины данного производителя, которая была направлена в эти страны.

«Причина и следствие появления случаев тромбоза в настоящее время тщательно изучается, потому что пока непонятно, ожидалась ли подобная реакция организма, и как она связана именно с данной вакциной», – резюмировала представитель ВОЗ, напомнила, что в настоящее время в мире распределено уже 268 млн доз вакцин, и согласно данным ВОЗ, ни одна из стран пока не передавала информацию о связанных с вакцинами смертях.

Ранее сообщалось, что Италия, Норвегия, Дания. Австрия, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург и Исландия запретили вакцинацию препаратом против коронавируса AstraZeneca из-за возникновения тромбоза у привившихся им пациентов.

