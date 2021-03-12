Вручение XVI Премии «Финансовая элита России» состоится 30 марта 2021 года

К участию в шестнадцатой церемонии награждения лауреатов приглашаются компании из таких секторов как: банковское дело, страхование, страхование жизни, управляющие, инвестиционные и брокерские компании, негосударственные пенсионные фонды, лизинговые компании, факторинговые компании, компании рынка Forex, микрофинансовые организации, специализированные депозитарии, оценочные и аудиторские компании и др.

В каждой подгруппе по итогам 2020 года будут определены лауреаты в номинациях: «Гран-при: компания года», «Надёжность», «Динамика развития» и победители по сферам деятельности. Также будут вручены специальные награды. Кроме того, из года в год в рамках премии престижную награду получают персоны, имеющие авторитет и достижения в деловом сообществе.

Отправить заявку на регистрацию в конкурсе можно на официальном сайте Премии через форму http://finelita.ru/uchastie.php

Церемония вручения премии «Финансовая элита России» традиционно одно из самых ожидаемых, статусных и значимых светских событий на российском финансовом рынке. Экспертный совет премии опирается в своей работе на рейтинги и рэнкинги российских рейтинговых агентств, на публичные статистические данные отраслевых ассоциаций финансового рынка, а также Министерства финансов Российской Федерации и Банка России. На протяжении многих лет активную консультационную и информационную поддержку премии оказывают ведущие общественные профессиональные объединения финансового сектора: Ассоциация банков России, Ассоциация российских банков, Всероссийский союз страховщиков, Российский Микрофинансовый Центр (РМЦ), СРО «МиР», Ассоциация форекс-дилеров (АФД). Аналитический партнер премии Агентство БизнесДром.

В Попечительский и Экспертный советы премии «Финансовая элита Россия» входят представители государственных структур и профессиональных объединений финансового сектора, обладающие безупречной деловой репутацией и непререкаемым авторитетом в отрасли, внесшие весомый вклад в становление и развитие финансового рынка России.

Среди лауреатов премии разных лет известные и авторитетные компании, банки, финансовые организации, фонды: ПАО Сбербанк, АО «Райффайзенбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Почта Банк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО Банк ЗЕНИТ, Банк «ВБРР» (АО), СПАО «Ингосстрах», Страховой Дом ВСК (САО «ВСК»), ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ», ООО СК «Сбербанк страхование», ООО «Абсолют Страхование», ООО «СК «СОГЛАСИЕ», ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО СК «Сбербанк Страхование жизни», ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни», ООО СК «БКС Страхование жизни», ООО СК «Росгосстрах Жизнь», АО «Сбербанк Управление Активами», Группа компаний «Регион», АО УК «БКС», ООО УК «Альфа-Капитал», ООО «АТОН», АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», АО «НПФ Сбербанка», АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления», АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд, АО НПФ «Ренессанс пенсии», АО «НПФ «Волга-Капитал», АО «ГТЛК», АО «Сбербанк Лизинг», ООО «Альфа-Лизинг», АО «Газпромбанк Лизинг», ООО ВТБ Факторинг, ООО «ГПБ‑факторинг», ООО ВТБ Форекс, MoneyMan, ООО МФК «ВЭББАНКИР и многие другие.

Ежегодная профессиональная премия «Финансовая элита России» сопровождается широкой информационной кампанией в ведущих деловых печатных и интернет-СМИ, а также в изданиях финансового сектора. Количество публикаций о премии по итогам 2019 года составило более 1 150, при этом вовлеченность целевой аудитории превысила 35 миллионов человек.

Подробности и детали участия в конкурсе уточняйте в Оргкомитете Премии.