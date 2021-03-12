Партия Меркель рискует начать с провала большой выборный год

В воскресенье в Германии начинается большой «выборный» год. Наиболее интересные и важные выборы с точки зрения влияния на результат сентябрьских общенациональных выборов в бундестаг пройдут в земле Баден-Вюртемберг. Согласно опросам Христианско-демократический союз (CDU) Ангелы Меркель ждет худший за всю историю результат. В Германии сейчас это мало кого удивляет, потому что накануне вспыхнул громкий «масочный» скандал, в центре которого несколько депутатов бундестага от правящей партии, пытавшихся заработать на коронавирусной пандемии.

Подавляющее большинство прогнозов и опросов отдает победу в этой промышленно развитой земле на юге ФРГ «зеленым», которые и сейчас возглавляют правящую коалицию в местном ландтаге. В берлинской штаб-квартире CDU боятся, что в случае победы «зеленые» выйдут из коалиции с христианскими демократами и заключат новое соглашение с социал-демократами (SDP) и свободными демократами (FDР). В результате таких изменений на политической карте Баден-Вюртемберга партия Меркель окажется не у дел, что многие наблюдатели считают очень плохим для нее знаком в преддверии выборов в бундестаг. Достаточно сказать, что за всю послевоенную 75-летнюю историю их не было в правительстве только два раза.

Отлучение от власти в земле, на которую приходится около 15% всей немецкой экономики и 13% населения, неизбежно вызовет сомнения в новой правящей федеральной коалиции после ухода Ангелы Меркель. Христианские демократы не без оснований опасаются ослабления по мере приближения сентябрьских выборов так называемого фактора Меркель. Фактор Меркель, которая продолжает оставаться самым популярным немецким политиком, дает им дополнительные голоса избирателей.

На федеральном уровне тройственный альянс между зелеными, SDP и FDP представляется маловероятным, а вот в Штутгарте, столице Баден-Вюртемберга, он вполне возможен. Его создание будет означать, что «зеленые» окончательно поверили в свою силу и готовы бороться за власть с крупнейшей немецкой партией в постмеркельской Германии.

Рискуют оказаться не у дел христианские демократы и в Рейнланде-Пфальце. Там 14 марта тоже пройдут выборы в местный парламент, большинство в котором сейчас принадлежит социал-демократам.

Многое на выборах в бундестаг осенью будет зависеть от главного кандидата от CDU, которым впервые за последние полтора десятилетия будет не Ангела Меркель. На это место претендуют лидеры входящих в правящий альянс между CDU и Христианско-социальным союзом в Баварии (CSU) Армин Лашет и Маркус Зёдер соответственно. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в конце мая.

Приблизительно в это же время определится с выбором лидера на сентябрьских выборах и главный соперник христианских демократов партия «Союз 90/Зеленые», представителей которой чаще называют просто «зеленые». Им скорее всего станет один из сопредседателей партии: Анналена Бербок или Роберт Хабек.

«Мы может творить чудеса,- заявила на партийной конференции в ноябре прошлого года Бербок.- Нам по плечу даже переделать Германию».

«Зеленые» уже были младшим партнером социал-демократов в федеральном правительстве при Герхарде Шредере. В последние годы на волне тревог немцев по поводу изменений климата их популярность сильно выросла. На короткое время они почти догнали CDU еще до прихода пандемии.

Успех «зеленых» в Германии несомненно станет сильным толчком для всплеска популярности защитников природы во всей Европе, которые наверняка тоже попытаются повторить успех единомышленников из ФРГ. Краеугольным лозунгом партии «зеленых» на предстоящих осенью выборах является обещание инвестировать в течение десяти лет полтриллиона евро в главную экономику континента.

В отличие от христианских демократов, которые в вопросах инвестиций полагаются только на заимствования, зеленые хотят финансировать переход к чистой экономике еще и за счет налогообложения крупных IT-компаний и состоятельных немцев, в большинстве своем голосующих за консерваторов.

Лидер «зеленых», бывший школьный учитель и ярый католик Винфрид Кречман играет главную роль в больших изменениях, происходящих в партии последнее время. Ровно десять лет назад этот 72-летний политик 193-сантиметрового роста стал первым «зеленым» земельным премьером в Германии. Он возглавил в 2011 году правительство Баден-Вюртемберга и с тех пор не покидает этот пост. Высока вероятность того, что он останется премьером в Штутгарте и на третий срок.

Сначала автобизнес, который очень развит в этой юго-западной земле, боялся «зеленого» премьера, в силу своей партийной принадлежности негативно относящегося к автомобилям. Однако Кречман показал себя прагматичным политиком. Достаточно сказать, что при нем Баден-Вюртемберг занимает второе место по уровню безработицы среди 16 немецких земель.

«Зеленые» сейчас присутствуют в правительствах 11 земель, но Баден-Вюртемберг – единственная, где они возглавляют коалиционное правительство. Скорее всего, ничего не изменится в этом отношении и после 14 марта. Рейтинг «зеленых» вырос за четыре года, по данным опроса INSA, с 30,3% до 32%. Что же касается CDU, еще не так давно регулярно побеждавшего на выборах в Баден-Вюртемберге, то его рейтинг напротив снизился: с 27% перед выборами 2016 года до 25% сейчас.

Несмотря на существенные политические разногласия Винфрид Кречман является сторонником союза с альянсом CDU/CSU на национальном уровне. Он уверен, что вместе с консерваторами легче бороться с изменениями климата.

«Две важные партии из разных лагерей будут работать вместе,- говорит лидер немецких «зеленых».- Это очень неплохо в нынешние трудные времена».