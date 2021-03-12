Юрист перечислила признаки скорого банкротства банка

О финансовых затруднениях банка или скором его банкротстве могут свидетельствовать несколько признаков, которые должны вызвать беспокойство у клиента, рассказала агентству «Прайм» старший юрист юридического бюро «Падва и Эпштейн» Екатерина Штыкова.

Одним из явных признаков возможного банкротства является отказ сотрудников банка открыть или пополнить вклад для физлица. Эксперт уверена, что подобные действия сотрудников банка должны вызвать серьезное беспокойство, поскольку банку запрещают привлекать денежные средства от клиентов в случае, когда ЦБ усматривает угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

При этом сотрудники банков, как правило, предпочитают замалчивать ситуацию, а отказ в услуге они объясняют «временными техническими неполадками» или «сменой размера ставки».

«Ещё одним признаком может стать обратная ситуация — излишне агрессивная политика банка по привлечению денежных средств клиентов на вклады», - продолжила юрист. Она советует обращать внимание на ставку и не вестись на очень большие проценты, которые свидетельствуют только о том, что банку срочно нужны деньги.

Также явным признаком возможного банкротства становится упоминание банка в новостях о выдаче предписаний со стороны Центробанка или как об участнике громкого судебного процесса. Насторожить должны и судебные процессы с участием руководителей банка.

Косвенным признаком скорого банкротства может стать прекращение участия в рейтингах. Часто это происходит, когда рейтинг банка был резко снижен после проверок.

