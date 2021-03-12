Заммэра Ефимов: в 2020 году Москва перевыполнила план национального проекта по экспорту

Объем промышленного экспорта Москвы в 2020 году на 54,3% превысил региональный показатель, заложенный национальным проектом «Международная кооперация и экспорт». Также на 18,8% превысил годовой план экспорт агропромышленной продукции столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Промышленным компаниям столицы удалось перевыполнить годовой региональный показатель нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» уже по итогам девяти месяцев 2020 года. Производителям продукции агропромышленного комплекса — за 11 месяцев. Так, в прошлом году промышленный экспорт Москвы составил 36,05 миллиарда долларов, что на 54,3% больше планируемых показателей, а экспорт агропромышленной продукции—3,81 миллиарда долларов, что на 18,8% больше запланированного», - сказал заместитель мэра.

За последние пять лет объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы вырос в два раза. Если в 2015 году показатель был на уровне 19,03 млрд долларов, то в 2020 году он достиг рекордной цифры в 39,86 млрд долларов.

«Ответственным органом за исполнение региональных показателей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в Москве является Департамент инвестиционной и промышленной политики. Для достижения этих показателей в 2019 году нами был создан Центр поддержки и развития промышленного экспорта «Моспром». В зону ответственности которого, вошли все аспекты внешнеэкономической деятельности предприятий крупного и среднего бизнеса в промышленности и агропромышленном комплексе. В прошлом году, несмотря на пандемию, московские компании благодаря поддержке Центра подписали 91 экспортный контракт и 27 соглашений с зарубежными покупателями», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Согласно паспорту национального проекта «Международная кооперация и экспорт» к 2024 году планируется увеличение общероссийского объема несырьевого неэнергетического экспорта до 250 млрд долларов в год.