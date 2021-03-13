CAS запретил использование песни «Катюша» на Олимпиаде вместо гимна России

Спортивный арбитражный суд (CAS) не разрешил Олимпийскому комитету России использовать песню «Катюша» как замену государственного гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на портал Insidethegames.

«CAS подтвердил Insidethegames, что был сделан запрос на разъяснение части, в которой говорилось, что «российский государственный гимн (либо любой гимн, связанный с Россией) не должен официально исполняться или петься на каком-либо официальном мероприятии, включая, помимо прочего, церемонии награждения медалями и церемонии открытия/закрытия»», — говорится в публикации Insidethegames.

CAS пришел к выводу, что «любой гимн, связанный с Россией, распространяется на любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее, в том числе и на «Катюшу»». В заявлении утверждается, что в России «Катюша» считается патриотической песней, в которой содержится призыв к солдатам защищать Родину. При этом отмечается, что «решение о том, какой гимн использовать российской команде на Олимпийских играх, будет принимать Международный олимпийский комитет, а не Россия».

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) не возражает против использования музыки Петра Чайковского в качестве гимна российскими фигуристами на чемпионате мира.

В декабре 2020 года CAS сократил с четырех до двух лет срок отстранения России от участия в Олимпийских играх, Паралимпийских играх и чемпионатах мира. Утвержденные CAS санкции WADA в отношении российского спорта на два года, до 16 декабря 2022-го, лишают спортсменов страны возможности выступать под национальным флагом и исполнять ее гимн. Кроме того, Россия на два года лишена права проводить международные соревнования. При этом наши спортсмены могут выступать на чемпионатах мира и Олимпиаде под нейтральным флагом.

Согласно решению CAS российское антидопинговое агентство РУСАДА теряет статус соответствия и получит его спустя два года обратно при выполнении ряда условий, в том числе о содействии в расследовании случаев применения допинга. На РУСАДА накладывается штраф в 10% от его бюджета на 2019 год, но не менее 100 тыс. долларов.

Кроме того, CAS запретил в течение двух лет посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира президенту России, сотрудникам администрации президента, сотрудникам Управления делами президента, премьер-министру, вице-премьерам, министрам и их замам, депутатам Государственной думы и Совета Федерации, руководителям и замам руководителей федеральных служб и агентств, а также руководству центров спортивной подготовки. Однако этот запрет не распространяется на случаи, когда российский чиновник приглашен на спортивные соревнования главой государства или премьер-министром принимающей страны.

Помимо этого, Россия должна выплатить WADA 1,27 млн долларов в качестве возмещения затрат, понесенных агентством во время антидопингового расследования. В декабре 2019-го исполком WADA посчитал доказанными факты манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории в период с января 2012 года по август 2015-го. И WADA решило лишить на четыре года Россию права проводить международные соревнования, а российских спортсменов — права на выступление под национальным флагом.