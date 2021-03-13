Эксперты назвали самые популярные у россиян криптовалюты

Эксперты криптовалютного рынка назвали самые популярные среди россиян криптовалюты. По их мнению, это биткоин (BTC), Ethereum (ETH) и Tether (USDT), передаёт РИА Новости.

Об этом, в частности, заявил основатель криптовалютной платформы «Кошелек.ру» Михаил Богданов.

«Помимо BTC самыми популярными являются ETH – вторая по капитализации криптовалюта, которая много лет не теряет свои позиции. И USDT – основной стейблкоин, используемый на биржах», – отметил он.

С ним солидарна представитель биржи криптовалют Garantex Татьяна Максименко. Она также считает, что биткоин вне конкуренции. На второе место эксперт поставила Ethereum, на третье – стейблкоин USDT (Tether). Также Максименко назвала DAI. Остальные цифровые активы, по её мнению, значительно уступают по популярности этим криптовалютам.

«Биткоин и Ethereum рассматриваются как средство для инвестиций, а стейблкоин USDT – как способ быстро и беспроблемно проводить платежи, в том числе трансграничные», – пояснила эксперт.

При этом Богданов считает, что в настоящее время на рынке много интересных проектов, которые надо внимательно отслеживать. Как подчеркнул он, прежде всего, это топ-30 по капитализации, так как они формируют основу рынка.

В свою очередь Максименко убеждена, что найти перспективные, но ещё недооцененные криптовалюты очень сложно, так как это – высоковолатильный актив.

«Порой бывает, что не самая популярная криптовалюта на каком-то фоне – новостном или искусственно созданном – неожиданно начинает идти вверх. Но через какое-то время также стремительно дешевеет», – резюмировала она.