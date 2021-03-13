В России выявили почти 10 тыс. новых заболевших коронавирусом

За последние 24 часа в России, по данным оперативного штаба, выявили 9 908 новых заболевших коронавирусом. Всего к утру субботы, 13 марта число заразившихся COVID-19 в нашей стране составило 4 380 525.

За время пандемии от коронавируса в РФ излечились 3 985 897 человек, из них 12 868 за минувшие сутки. Жертвами коронавируса за весь период эпидемии в стране стали 91 695 человек, из них 475 за последние 24 часа.

По числу новых заболевших лидирует Москва – в российской столице за сутки выявили 1600 случаев коронавируса. На втором месте Санкт-Петербург (+943). Замыкает тройку «лидеров» Подмосковье (+609). Далее следуют Нижегородская область (+367) Ростовская область и Самарская область - по 246 человек.

Ранее сообщалось, что руководитель пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов, ответил на вопрос одного из них, значит ли готовящийся сценарий послания Владимира Путина в очном режиме, что президент уже сделал вакцину от коронавируса или в самое ближайшее время собирается пройти вакцинацию.

По словам представителя Кремля, он не может дать ответ на этот вопрос, передаёт РИА Новости.

«Я не могу ничего вам по этому поводу сказать. Президент обещал сам сообщить, когда он вакцинируется от COVID-19», – резюмировал Песков.

Напомним, на этом же брифинге пресс-секретарь президента не подтвердил информацию о том, что послание главы государства ФедеральномуСобранию запланировано на 7-8 апреля, отметив, что пока Кремль готовит очный формат мероприятия, но все зависит от эпидемиологического режима.

