Названы вирусы, способные вызвать рак

Владимир Гурцевич – доктор медицинских наук, профессор, главный научный консультант лаборатории вирусного канцерогенеза НМИЦ онкологии им. Блохина – рассказал, какие вирусы могут вызвать образование злокачественных образований.

По словам специалиста, в настоящее время известно семь вирусов, которые при определённых обстоятельствах могут спровоцировать рак. Как пояснил он, часто это естественные обитатели человеческого организма, которые присутствуют у большинства людей, передаёт РИА Новости.

«Обычно человек сосуществует с ними всю жизнь, и никаких злокачественных заболеваний они не вызывают. К возникновению рака эти вирусы приводят только при определенных условиях», – подчеркнул Гурцевич.

Он также назвал эти вирусы, а также к каким онкологическим заболеваниям они могут привести.

«Вирусы гепатита B и С – к раку печени; вирус Эпштейна-Барр – к лимфоме Ходжкина, неходжкинской лимфоме и раку носоглотки; вирусы папилломы человека – к раку шейки матки, рта и глотки; вирус герпеса человека 8-го типа – к саркоме Капоши и некоторым лимфомам; Т-лимфотропный вирус человека – к Т-клеточному лейкозу и Т-клеточной лимфоме; полиомавирус клеток Меркеля – к саркома Меркеля», – рассказал онколог.

При этом он отметил, что если у больного и возникает злокачественная опухоль, то это происходит не сразу после заражения вирусом, а после долгого латентного периода, который может длиться от 3 до 20 лет.

