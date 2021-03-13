Полиция задержала участниках форума «Объединенных демократов» в Москве

Полиция задержала оппозиционеров, участвующих в форуме «Объединенных демократов» в Москве, сообщает РБК со ссылкой на Дмитрия Гудкова и координатора «Открытой России» Татьяну Усманову.

«Здесь стоит порядка 20 автозаков, абсолютно всех, кто был внутри, они разводят по автозакам. В автозаке, где я, находятся муниципальные депутаты Сергей Соколов и Юля Галямина. Также задержаны Ройзман, Яшин, Тимонов, Кара-Мурза, Пивоваров. Так как это форум муниципальных депутатов, приехали депутаты со всей страны, сложно перечислить всех, но задержаны десятки людей», — сообщила она Усманова РБК. Она добавила, что что участников форума задерживали по ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной в России нежелательной).

В 2017 году «Открытая Россия», сотрудники которой приняли участие в организации форума, была признана в России нежелательной организацией. По словам организаторов, на форуме должны были обсуждаться проблемы муниципального управления в России.