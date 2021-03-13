Президент и премьер Армении обсудили проведение досрочных выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с президентом страны Арменом Саркисяном, в ходе которой стороны обсудили проведение досрочных парламентских выборов.

«Премьер-министр и президент обсудили сложившуюся в стране ситуацию, пути ее разрешения и преодоления внутриполитического кризиса. В этом контексте в качестве решения проблемы было рассмотрено проведение досрочных парламентских выборов», – сообщает сайт премьер-министра Армении.

На сегодня, 13 марта, ранее была запланирована встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с руководителями оппозиционных сил для поиска путей развязки внутриполитического кризиса, однако она была отменена.

«Учитывая, что из приглашенных на встречу откликнулись только фракции «Мой шаг» (партия Никола Пашиняна – Эксперт) и «Светлая Армения», а оппозиционная фракция «Процветающая Армения» и оппозиционное «Движение спасение родины» предложили свою повестку и выдвинули условия, то формат встречи за одним столом становится нереализуемым», – говорится в заявлении администрации президента Армении.

При этом заявлено, что президент Армении Армен Саркисян продолжит усилия и готов провести отдельные встречи, как с приглашенными ранее на встречу сторонами, так и представителями внепарламентских сил и не включенными в парламентские фракции депутатами.

Оппозиция Армении выдвигает требования об отставке Пашиняна с поста премьер-министра страны с ноября 2020 года – с момента окончания войны в Нагорном Карабахе.

Внутриполитическая ситуация в Армении резко обострилась в феврале 2021 года Генеральный штаба страны, во главе с его руководителем Оником Гаспаряном потребовал отставки премьер-министра. Пашинян назвал происходящее военным переворотом.

Ранее Пашинян неоднократно заявил готовности провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году.