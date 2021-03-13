СМИ: США готовят новые санкции в отношении «Северного потока – 2»

Белый дом готовит новые санкции против газопровода «Северный поток – 2».

Об этом в своём материале пишет газета Politico со ссылкой на свои источники. По словам собеседников издания, в настоящее время администрация США готовит отчёт с указанием участвующих в строительстве трубопровода организаций, которые могут подпасть под ограничения.

Данный процесс находится в стадии реализации и может быть завершен уже до мая. При этом источники газеты, близкие к окружению Джо Байдена не стали приводить детали по списку организаций, который сейчас рассматривается на межведомственном уровне.

В свою очередь глава пресс-службы американского Госдепа Нед Прайс рассказал Politico, что Вашингтон постоянно изучает связанную с трубопроводом деятельность, которая может подпасть под ограничения.

В статье издания при этом отмечается, что дипломатическая ситуация в связи со строительством «Северного потока – 2» остается очень чувствительной.

Администрация Белого дома планирует помешать реализации проекта, но одновременно хочет укрепить отношения с Берлином, который активно поддерживает трубопровод.

«Мы фактически находимся между молотом и наковальней», – подчеркнул другой собеседник издания.

Ранее сообщалось, что Манфред Вебер глава крупнейшей в Европарламенте фракции «Европейской народной партии» предложил ЕС использовать газопровод «Северный поток – 2» в качестве инструмента политического давления против России.

В интервью изданию Spiegel он заявил, что этот проект «не в европейских интересах». По мнению, политика так Берлин не намерен останавливать строительство «Северного потока – 2», Брюсселю необходимо использовать его «в качестве рычага во внешней политике».

«Этот проект экономически стабилизирует систему президента Путина, которая действует в огромной степени против Евросоюза и государств, входящих в объединение», – подчеркнул Вебер.

При этом он отметил, что эксплуатацию «Северного потока – 2» необходимо «увязывать с дальнейшим поведением руководства РФ».

«Если власти России не вернутся к партнерскому сотрудничеству с Европой, то «Северный поток –2 не сможет работать в полном объёме», – уверен он.

Евродепутат также призвал страны Старого Света вести себя более уверенно во внешней политике, отметив, что Европе пора уже «отказаться от своей наивности в отношениях с Путиным и другими геополитическими игроками».