В Казахстане разбился военный самолет

Возле аэропорта Алматы упал военный самолет КНБ, сообщает информационное агентство «Казинформ».

«Сегодня около 17:20 часов при заходе на посадку в аэропорту Алматы пропала связь с воздушным судном АН-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан - Алматы. Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место. По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы», – заявили в аэропорту агентству.

По предварительной информации, четыре человека погибло, а двое получили травмы.