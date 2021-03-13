В Норвегии троих медиков госпитализировали после вакцинации AstraZeneca

В Норвегии трое медиков были госпитализированы с тромбами после вакцинации против коронавируса препаратом компании AstraZeneca, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Aftenposten.

«Сегодня, 13 марта, мы получили три сообщения о серьезных случаях образования тромбов у трех молодых людей, получивших вакцину AstraZeneca. Они проходят лечение в стационаре», – заявили в Норвежском институте здравоохранения.

Ранее Италия, Норвегия, Дания, Австрия, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Исландия и Румыния запретили вакцинацию препаратом против AstraZeneca из-за возникновения тромбоза и нескольких смертельных случаев у привившихся им пациентов.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что нет причин прекращать использование вакцины компании AstraZeneca.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что вакцинация препаратом AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов и рекомендовало продолжать применение вакцины.