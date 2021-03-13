В руководство партии Зеленского вошел депутат, против которого введены санкции США

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский вошел в руководящий орган партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» – Национальный совет общин. Председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что не имеет претензий к Александру Дубинскому.

Сегодня, 13 марта, в Киеве проходит съезд внеочередной съезд партии «Слуга народа», на котором, в том числе, проходят выборы партийного руководства.

11 января 2021 года министерство финансов США ввело санкции против четырех украинских информационных ресурсов и семи граждан Украины за вмешательство в американские президентские выборы 2020 года. В этот санкционный список попал депутат пропрезидентской фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

1 февраля парламентская фракция «Слуги народа» приняла решение об исключении Дубинского из своих рядов.

Дубинский до прихода в политику, как и Зеленский, работал на телеканале «1+1», который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.

5 марта США санкции против украинского Коломойского. «Сегодня я объявляю о санкциях против олигарха и бывшего украинского государственного чиновника Игоря Коломойского за его причастность к серьезной коррупции», – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.