Госдеп США осудил задержания участников форума «Объединённых демократов» в Москве

Глава американского Госдепа Энтони Блинкен выступил с суждением задержания участников форума «Объединённых демократов» в Москве.

Как передаёт ТАСС, об этом руководитель внешнеполитического ведомства США написал в своём микроблоге в Twitter.

«Российские власти на сомнительных основаниях задержали почти 200 муниципальных лидеров и политиков, в числе которых активисты Владимир Кара-Мурза и Юлия Галямина», – подчеркнул Блинкен.

При этом он призвал «положить конец преследованию» тех, кого он назвал «независимыми голосами».

Ранее сообщалось, что 13 марта сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали оппозиционеров, участвующих в форуме «Объединенных демократов».

«Здесь стоит порядка 20 автозаков, абсолютно всех, кто был внутри, они разводят по автозакам. В автозаке, где я, находятся муниципальные депутаты Сергей Соколов и Юля Галямина, рассказала журналистам координатор «Открытой России» * Татьяна Усманова. – Также задержаны Ройзман, Яшин, Тимонов, Кара-Мурза, Пивоваров. Так как это форум муниципальных депутатов, приехали депутаты со всей страны, сложно перечислить всех, но задержаны десятки людей».

Она добавила, что участников форума задерживали по статье 20.33 КоАП («Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной в России нежелательной»).

* Общественная организация «Открытая Россия» создана в 2001 году Михаилом Ходорковским. В 2014 году стало общественно-политическим движением. В 2017 году Генпрокуратура признала это движение нежелательной организацией в РФ, так как, её деятельность «направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации».