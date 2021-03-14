Ирландия приостановит использование вакцины AstraZeneca

Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии рекомендовал приостановить использование вакцины против коронавируса AstraZeneca, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения этой страны.

Вчера, 13 марта, в Норвегии трое медиков были госпитализированы с тромбами после вакцинации против коронавируса препаратом компании AstraZeneca.

Ранее Италия, Норвегия, Дания, Австрия, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Исландия и Румыния запретили вакцинацию препаратом против AstraZeneca из-за возникновения тромбоза и нескольких смертельных случаев у привившихся им пациентов.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что нет причин прекращать использование вакцины компании AstraZeneca.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что вакцинация препаратом AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов и рекомендовало продолжать применение вакцины.