В России выявили более 10 тыс. новых заболевших коронавирусом

В России за минувшие сутки, по данным оперативного штаба, выявили 10 083 новых заболевших COVID-19. Всего к утру воскресенья, 14 марта число заразившихся коронавирусом в нашей стране составило 4 390 608.

За время эпидемии от этого вируса в РФ излечились 3 995 309 человек, из них 9 232 за минувшие сутки. Жертвами ковида за весь период пандемии в нашей стране стали 92 090 человек, из них 395 за последние 24 часа.

По числу новых заболевших продолжает лидировать Москва – в столице за сутки выявили 1 905 случаев коронавируса. На втором месте Санкт-Петербург (+937). Замыкает тройку «лидеров» Подмосковье (+605). Далее следуют Нижегородская область (+365) и Ростовская область (+245).

Ранее сообщалось, что представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ призывает продолжать мониторинг ситуации с COVID-19 в РФ.

По её словам, то что в нашей стране идёт спад числа новых заболевших коронавирусом, это очень хорошо, но эти данные необходимо тщательно отслеживать. При этом она подчеркнула, что число иммунизированных пока недостаточное, чтобы почивать на лаврах.

«Надо быть крайне осторожными и мониторить ситуацию. И обязательно соблюдать осторожность в связи с постепенным снятием противопандемических мер. Потому что очень быстро после спада может начаться подъем. Мы это видим в нескольких странах», – заявила Вуйнович.

