Лех Валенса опубликовал прощальное видеообращение перед госпитализацией

Экс--президент Польши Лех Валенса разместил прощальное видеобращение в Facebook перед тем, как сделать на операцию на сердце, сообщает ТАСС.

«Сегодня я взял слово, потому что не знаю, какова воля неба. Время покажет. Я готов к двум основным исходам. Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу. Вместе с вами мне удалось многое сделать. Не все получилось, но не из-за моей лени или нежелания. Я делал только то, во что верил, без каких-то подтекстов, без подлости, без предательства», – сказал Лех Валенса.

Помимо проблем с сердцем, 78-летний политик страдает диабетом и рядом других заболеваний.

С начала 80-х годов прошлого века Валенса был одним из лидеров антиправительственного движения «Солидарность». В 1990 году Валенса победил на президентских выборах в Польше. А в 1995 году он проиграл второй тур президентских выборов Александру Квасьневскому. В 2016 году были обнаружены документы, которые свидетельствовали о сотрудничестве Леха Валенсы с польскими спецслужбами с 1970 года.