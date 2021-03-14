Нефть перед суперциклом или снижением

Сюрприз на миллион

Цены на нефть начали год мощнейшим ростом цен, в результате котировки смеси Brent полностью нивелировали провал, случившийся из-за распространения коронавируса, и даже немного превзошли докризисные уровни. Однако мнения участников относительно дальнейшего направления разделились.

Одни – оптимистично настроенные трейдеры – говорят о том, что цены пойдут выше и могут в перспективе нескольких месяцев достигнуть трехзначных цифр, другие, напротив, считают текущую цену на углеводороды завышенной, и ожидают коррекции.

Ситуация действительно неоднозначная. Рост был спровоцирован несколькими факторам.

Цена нефти Brent почти каждый день обновляет максимумы января 2020 года

Прежде всего, это, конечно фундаментальные причины. В начале года ОПЕК+ преподнесла сюрприз, когда Саудовская Аравия решила добровольно снизить добычу на миллион баррелей в сутки, что и стало главным катализатором роста цен в начале года.

Но на этом сюрпризы не закончились, и на последнем заседании было принято решение не увеличивать добычу, как ожидалось многими аналитиками, а оставить без изменений. Таким образом, рынок еще на целый месяц останется без дополнительного предложения, что с высокой долей вероятности продлит дефицит в будущем.

При этом, если в предыдущие годы сланцевые компании США при росте цен начинали активно наращивать добычу, сейчас этого не происходит. Причин для этого может быть несколько, и в первую очередь — очень сложный прошлый год для нефтяной отрасли США, когда многие компании обанкротились. Сейчас они не спешат наращивать добычу, стараясь минимизировать затраты. Да и кредиторы сейчас совершенно иначе относятся к этому сектору.

Так или иначе, многие эксперты по сырьевому рынку считают, что участникам ОПЕК+ стоит начать увеличивать добычу, чтобы иметь возможность занять как можно большую долю рынка. Тем более, что ожидается рост спроса.

Однако на этом фоне спекулянты, которых на фьючерсном рынке подавляющее большинство, могут начать игру на понижение. С другой стороны, и повод для дальнейшего повышения цен пока сохраняется. Так что здесь много зависит даже скорее от настроения участников рынка.

Со своей стороны, минэнерго США ожидает снижения средней цены Brent во второй половине года на уровень 58 долларов за баррель – то есть значительно ниже текущих значений.

От чего сейчас зависит цена на нефть

Но есть и другой фактор, который повлиял на стоимость нефти не меньше. Это резкий рост инфляционных ожиданий в мире. Американский долговой рынок, который является ключевым ориентиром в современном долларовом мире, буквально кипит с начала года.

Самое время вспомнить, что фьючерсы на «черное золото» – это в большей степени финансовый актив. Инфляционные ожидания резко устремились вверх, доходности «трежерис» взлетели до максимума с февраля 2020 года, и трейдеры даже начали закладываться на повышение ставки ФРС в перспективе 24 месяцев.

Все это придало импульс сырьевому рынку. Взлетели цены не только на нефть, но и на промышленные металлы – как известно, при росте инфляции и инфляционных ожиданий commodities реагируют активнее всего. При этом есть еще один любопытный момент – стоимость энергоносителей входит в расчет индекса потребительских цен, и чем дороже будет нефть, тем сильнее она будет толкать инфляцию вверх.

Пока Федрезерв старается не обращать внимания на эти факторы, называя инфляционное давление умеренным и даже временным. Однако, похоже, американский центробанк опаздывает за рынком. Нечто подобное уже было в 70-х годах, когда в итоге пришлось резко повышать ставки.

Сейчас возможен другой сценарий, например, введение контроля за кривой доходностей, как это сделано в Японии и в Австралии. ЦБ начинают таргетировать длинные ставки по облигациям, корректируя тем самым ожидания рынка.

Если ФРС будет вынуждена действовать превентивно, используя этот или, возможно, другие инструменты для стабилизации долгового рынка, цены на commodities также с высокой долей вероятности пойдут вниз или, по крайней мере, прекратят рост. Уже сейчас можно видеть: как только доходности «трежерис» останавливаются, нефтяной рынок также корректируется.

Из всего этого можно сделать вывод, что рынок нефти находится под воздействием нескольких факторов, сочетание которых в данный конкретный момент только увеличивает долю неопределенности.

Как менялась цена на нефть марки Brent

Но важность момента состоит еще и в том, что с технической точки зрения рынок достиг важного многолетнего тренда, который может дать подсказку уже в ближайшее время. Пробой этого уровня откроет дорогу к значительно более высоким уровням – в районе 90-100 долларов за бочку.

Это и будет как раз тот самый суперцикл, о котором говорили аналитики JP Morgan. Тем более, что после 2020 года разведка и добыча в секторе недофинансирована и требует огромных вложений.

Если же этот тренд устоит, высока вероятность существенного ухода нефтяных котировок вниз, а значит, и фундаментальные факторы склонятся в негативную сторону.