Парастронавты: космос для всех

В стремлении общества к инклюзивности оно с каждым годом поднимается на новую ступень, и, как оказалось, эти ступени ведут даже в космос. Европейское космическое агентство объявило в феврале, что набирает новую команду из четырех штатных и 20 резервных астронавтов для предстоящих миссий на Международную космическую станцию, а также будущих миссий на Луну. Символично, хотя и вряд ли намерено, они собираются повторить отправить за пределы Земли первых людей с физическими недостатками в год шестидесятилетия первого полета человека в космос.

Во время пресс-конференции в середине февраля представители ЕКА сообщили репортерам, что агентство откроет набор для кандидатов, у которых есть дефект нижней конечности на одной или обеих ногах; людей с разной длиной ног; и тех, чей рост меньше 130 сантиметров. Этот новый стандарт почти полностью переписывает существующие требования. По эталону, претенденты должны весить 50-90 кг и быть ростом от 150 до 190 см –«Роскосмос», НАСА и ЕКА выдвигают почти идентичные требования.

Кандидаты в астронавты ЕКА также должны иметь как минимум степень магистра в области науки, техники или инженерии или пройти подготовку в качестве летчика-испытателя и быть моложе 50 лет («Роскосмос» допускает кандидатов не старше «президентского» возраста в 35 лет).

Представитель ЕКА Марко Трователло сказал во время конференции, что процесс подачи заявок, который начнется 31 марта и продолжится до 28 мая, станет только началом так называемой программы «парастронавтов». Трователло также заявил, что специалисты ЕКА проконсультировались как с НАСА, так и с Международным паралимпийским комитетом, прежде чем сделать это объявление.

После отбора кандидатов из 22 стран ЕС, Европейское космическое агентство потратит следующие несколько лет на то, чтобы выяснить, какие договоренности нужно будет установить с коллегами из России и Америки, а также какие внутренние модификации космического корабля могут потребоваться. У агентства есть собственная ракета Ariane 5, но нет космического корабля, который может перевозить астронавтов, поэтому ЕКА и нужно наладить связь с другими агентствами. Астронавты-инвалиды будут лететь в космическом корабле, управляемом НАСА, Роскосмосом или частной фирмой, например, SpaceX.

Нулевая гравитация в плюс

Хотя ЕКА стало первым государственным космическим агентством, которое открыло набор для астронавтов с ограниченными возможностями, в частной индустрии уже есть по крайней мере один известный пример. Выдающийся физик Стивен Хокинг, страдавший почти полным параличом, испытал несколько минут невесомости во время полета на специально-оборудованном самолете в 2007 году. Ученый даже готовился к полету на космическом корабле Ричарда Брэнсона Virgin Galactic SpaceShipTwo, но ушел из жизни прежде, чем успел встретиться с космосом.

В космонавтике в основном преобладают мужчины-супермены с идеальными параметрами по всем требованиям, но концепция парастронавтов откроет двери для людей, которые даже мечтать не могли о полетах в звездное пространство. «Нет никаких причин, по которым космические путешествия должны быть ограничены для людей с инвалидностью», — рассказала WIRED Чери Блаувет, доцент кафедры медицины и физической реабилитации Гарварда и бывшая паралимпийская спортсменка. «Так же, как мы стремимся к разнообразию в любой другой сфере, почему бы нам не создать разнообразие в космосе?»

Более того, некоторые очевидные различия между людьми на Земле исчезли бы в условиях невесомости или одной шестой силы тяжести, обнаруженной на Луне. Елена Водолазкина более 10 лет занималась созданием протезов и сейчас работает в центре реабилитации для людей, потерявших конечности. «Цель протеза –поддерживать вес тела», — говорит Водолазкина. «Логично, что в космосе предназначение протеза теряет смысл, ведь там нет гравитации, поэтому не должно быть никакой разницы между людьми с физическими недостатками и без. Для полетов также можно создать более легкие и удобные аналоги протезам, да и вообще менять их как угодно, так как их функция становится не такой жизненно важной в невесомости».

Американские коллеги солидарны: Гарретт Райзман, бывший астронавт НАСА, который дважды летал в космос, рассказал SapceNews, что в невесомости люди без ноги или маленького роста могут даже иметь преимущество перед своими коллегами, из-за более удобного передвижения в условиях нулевой гравитации. «Ноги пригодятся только при полете, посадке, взлете – тогда полезно плотно закрепить ногу и использовать ее как средство противодействия. Если у вас есть протез, вы также можете это сделать, но было бы преимуществом укрепить соединение между ногой и протезом для предотвращения каких-либо инцидентов».

Подводные камни в космосе

Действительно, придется произвести немало модификаций, прежде чем в космос смогут полететь инвалиды. Потребуются новые протоколы и методы обучения для эвакуации экипажа во время чрезвычайных ситуации. По мнению Райзамна, аварийные ситуации могут оказаться сложнее в организации для парастронавтов, чем сами полеты, хотя ЧП происходят крайне редко.

Скафандры тоже придется переделывать: сейчас они бывают только средних, больших и очень больших размеров. Но во всяком случае, только некоторым космонавтам разрешается выходить в открытый космос, поэтому не каждому потребуется скафандр со всеми приборами. И остаются также кресла-капуслы, в которых сидят члены экипажа: для людей невысокого роста придется создать новые, что представляет особую сложность, помимо очевидных затрат на переоборудование, так как кораблю снова придется проходить сертификацию.

Космические путешествия, по мимо всего прочего, сопряжены с рисками для здоровья, которые могут особенным образом сказаться на людях с инвалидностью. Проблемой может стать потеря плотности костей, которая происходит из-за длительной невесомости. Астронавты на космической станции борются с потерей плотности массы с помощью часов ежедневных упражнений на беговых дорожках и использования эластичных лент, с чем, парастронавты тоже вполне могут справиться с подходящим протезом, считает Водолазкина.

Другая проблема связана с сыпью, раздражением кожи или инфекциями, которые могут возникнуть в месте соприкосновения протеза с остаточной конечностью. Но, возможно, эта опасность для людей с ограниченными возможностями не столь значительна в сравнении с общими рисками, которым подвергаются астронавты во время полетов.

Россия в тренде

Несмотря на ряд проблем, связанных как с финансами, так и со здоровьем, проект рассматривается скорее в позитивном ключе. НАСА сообщило новостным агентствам, что также открыто к идее парастронавтов, но в ближайшее время подобную программу запускать не планирует. «Роскосмос» не ответил на запрос «Эксперт.ру» о возможности такого инклюзивного проекта. Тем не менее, в начале прошлого года генеральный директор «Роскосмоса» заявил в интервью агентству ТАСС, что организация собирается ослабить некоторые требования к кандидатам в космонавты. Если не понизить планку, то «еще долго придется отбирать в отряд суперменов», считает Рогозин. Он также просил девушек более активно участвовать в конкурсе. Главное, по его мнению, навыки, а не физические параметры.

Тренд на инклюзивность в разных сферах – уже привычное дело. Видимо, он перешел и на космическую индустрию, при чем сразу два агентства решили посмотреть в эту сторону. Осталось подключиться только НАСА. Разумеется, в «Роскосмосе» пока только немного смягчили условия отбора – о парастронавтах речи не идет. Но для полетов ЕКА понадобятся в том числе российские корабли, поэтому отечественному агентству, возможно, все равно придется частично модернизировать существующие устройства. А с уже имеющейся специализированной техникой, что мешает отправлять россиян с инвалидностью в космос через несколько лет. ЕКА просто взяло на себя самую смелую роль первопроходца, как и СССР когда-то.