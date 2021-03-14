Reuters: Северная Корея не идет на контакт с администрацией Байдена

Северная Корея не отреагировала на по пытку Белого дома установить закулисные дипломатические контакты, которые предпринимаются администрацией Байдена с середины февраля, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США. Американцы пытались связаться с руководством КНДР по нескольким каналам, в том числе через миссию Северной Кореи при ООН.

«На сегодняшний день мы не получили ответа из Пхеньяна», – заявил источник агенства.

В конце января государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Джо Байден попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть политику в отношении Северной Кореи по всем направлениям, чтобы добиться отказа КНДР от ядерного оружия.

Блинкен в интервью телеканалу NBC News сказал, что новый инструментарий включает возможность введения дальнейших санкций в отношении Пхеньяна по согласованию с союзниками США, а также «дипломатические стимулы», суть которых глава американского внешнеполитического ведомства не раскрыл.

12 июня 2018 года президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провели саммит в Сингапуре. Северная Корея взяла на себя обязательства отказаться от испытания ядерного оружия, а США – прекратить военные учения у границ КНДР.

27 февраля 2019 года Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели новый саммит в Ханое, который окончился безрезультатно.

«Северная Корея во многом готова идти по пути отказа от ядерного оружия…. КНДР хотела ослабления санкций, однако они не были готовы идти сделать то, что мы хотели от них получить», – прокомментировал Трамп итоги встречи.

В апреле 2019 года Северная Корея возобновила испытание тактических ядерных ракет.

В декабре 2019 года КНДР провела новое испытания ядерного оружия.