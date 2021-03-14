С 17 марта налоговая получит расширенный доступ к банковской тайне

Налоговые органы России с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне. Банки будут обязаны в течение трех дней со дня получения запроса от налоговой предоставлять ей копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение денежными средствам, копии договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

Кроме того, банки обязаны будут предоставлять информацию в электронной форме или на бумажном носителе о бенефициарных владельцах, представителях клиента, а также выгодоприобретателях, включая информацию в отношении отдельных операций или за определенный период.

Усилится контроль не только за денежными сбережениями граждан и средствами предприятий, но и за их расходами, что позволит выявить не декларируемые доходы