Учёные назвали действенные способы улучшить сон

В современном мире с его бешеным ритмом и огромным количеством стрессов, многие люди испытывают серьёзные проблемы со сном. И с каждым годом страдающих бессонницей становится только больше.

Учёные дали несколько важных советов, как повысить качество сна. В статье, опубликованной в журнале Sleep Health, эксперты призывают обратить внимание на продолжительность сна. В частности, они подчеркнули, что если человек спит менее пяти часов в сутки, это может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе и мозговом кровообращении.

Кроме того, недосып может привести к развитию психических заболеваний. Однако привычка «досыпать» – также может принести вред, так как негативно влияет на общее состояние организма, вызывая чувство «разбитости».

При этом специалисты развеяли популярный миф о пользе алкоголя перед сном. Как пояснили они, спиртное действительно поможет быстро заснуть, но качество сна заметно ухудшится. Это связано с мочегонными свойствами спиртных напитков.

Поэтому учёные рекомендую принимать перед сном тёплое молоко или травяной чай. Также они призвали отказаться от просмотра телевизора перед сном и пользования гаджетами, так как исходящий от них свет нарушает выработку мелатонина – основного гормон эпифиза, который является регулятором циркадного ритма всех живых организмов.

Так как мелатонин вырабатывается в основном в ночной период суток во время сна, он получил название «гормон сна».

