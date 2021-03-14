В Мьянме растет количество жертв среди демонстрантов

В Мьянме продолжаются массовые демонстрации против военного переворота. Полиция и военные продолжают применять огнестрельное оружие для разгона протестующих.

В субботу, 13 марта, в нескольких крупных городах страны силовики применили огнестрельное оружие, в результате чего погибли не менее семи человек, сообщает Euronews.

Агенство Reuters заявляет о 12 погибших за день. «По сообщениям очевидцев и средств массовой информации, силы безопасности Мьянмы убили по меньшей мере 12 человек», – сообщает агентство.

Газета The New York Times сообщает о 18 погибших за последние субботу и воскресенье.

Огнестрельное оружие против демонстрантов военные Мьянмы начали применять три недели назад и за это время число жертв среди протестующих составило как минимум 70 человек.

1 февраля военные арестовали президента Мьянмы Вин Мьина и государственного советника, главу МИД республики, главу партии «Национальная лига за демократию» и фактического руководителя страны Аун Сан Су Чжи, депутатов парламента и большинство государственных чиновников. Вице-президент Мьянмы Мьин Све подписал указ о введении чрезвычайного положения сроком на один год, в результате чего руководителем страны стал главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлайн.

После военного переворота в стране проходят акции протеста – демонстранты требуют вернуться к демократической форме правления и освободить Аун Сан Су Чжи.

26 февраля военные вывезли в неизвестном направлени Аун Сан Су Чжи из резиденции в столице, где она находилась под домашним арестом с 1 февраля.