В России вырастут цены на автомобили Lada

В России вырастут рекомендованные розничные цены на автомобили Lada. Произойдёт это 15 марта. Таким образом, машины, производимые на АО «АвтоВАЗ», подорожают уже второй раз с начала 2021 года, передаёт «Лада Онлайн».

В среднем цена вырастет на 11-20 тыс. руб. за авто. В частности, модель Lada Granta подорожает на 11 тыс. руб. Универсал Largus – на 14 тыс. руб. Трёхдверная версия Lada Niva Legend станет дороже на 8 тыс. руб., Lada Vesta – на 20 тыс. руб.

Напомним, в январе 2021 года продукция бренда Lada подорожала в среднем на 2%, что составляет от 10 до 39 тыс. в рублёвом эквиваленте.

Наша справка

Lada — марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ». Ранее использовалась лишь для автомобилей, поставлявшихся на экспорт, а для внутреннего потребления автомобили производились под маркой «Жигули», затем — «Спутник» (следующее семейство), которое поставлялось на экспорт как «LADA Samara» и вскоре стало называться так же внутри страны. В 2011 году главным дизайнером автомобилей LADA назначен британский дизайнер Стив Маттин.

В ноябре 2020 года на российском автомобильном рынке было реализовано более 38 тыс. машин Lada, что стало рекордным с декабря 2013 года.