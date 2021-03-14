В Великобритании продолжается снижение количества смертей из-за COVID-19

За последние сутки в Великобритании от COVID-19 скончалось 52 человека, что стало самым низким показателем с 12 октября прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт правительственной информации страны. Кроме того, резко снизилось количество зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом – сутки было выявлено 4 618 новых случаев, что стало минимальным значением с конца сентября 2020 года.

Днем ранее власти сообщили о 5,5 тыс случаев инфицирования коронавирусом и 121 летальном исходе.

Всего с начала эпидемии в Великобритании умерли более 125,5 тыс человек, а число выявленных случаев инфицирования превысило 4,25 млн.

19 декабря 2020 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что обнаружена новая мутация коронавируса, которая на 70% более заразная, чем первоначальный вариант.

7 января 2021 года в Великобритании было зафиксировано 68 053 случая инфицирования коронавирусом и 1325 летальных случаев, что стало максимальным значением с момента начала эпидемии. После этого наблюдается неуклонное снижение числа инфицированных и умерших.